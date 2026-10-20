Автобусы без должного контроля: прокуратура выявила нарушения у 448 перевозчиков
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В Казахстане выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов. С начала года в таких авариях погибли 24 человека, ещё 955 получили травмы. Проверка транспортной прокуратуры выявила нарушения требований безопасности у сотен перевозчиков, передаёт BAQ.KZ.
По данным Главной транспортной прокуратуры, количество аварий с участием автобусов увеличилось на 5,9%. Если ранее было зарегистрировано 606 таких происшествий, то с начала 2026 года их число достигло 644.
При проверке лицензирования пассажирских перевозок выяснилось, что некоторые компании соблюдали требования безопасности лишь на бумаге.
Какие нарушения нашли у перевозчиков
Вместо оборудованных ремонтных баз перевозчики указывали объекты, не приспособленные для обслуживания автобусов.
Выяснилось, что одни и те же медицинские работники и технические специалисты одновременно числились в нескольких компаниях. Некоторые перевозчики предоставляли страховые полисы с истёкшим сроком действия.
Прокуратура выявила и нарушения требований, связанных с наличием тахографов, которые фиксируют скорость движения, время работы и отдыха водителей.
Всего подобные нарушения зафиксировали у 448 перевозчиков.
Кого наказали
После вмешательства прокуратуры 124 перевозчика привлекли к административной ответственности. Ещё у 36 компаний прекратили действие лицензий.
К административной и дисциплинарной ответственности привлекли и виновных должностных лиц.
В прокуратуре считают, что выявленные нарушения указывают на недостатки при выдаче лицензий и последующем государственном контроле. Уполномоченные органы своевременно не выявляли перевозчиков, которые не соответствовали обязательным требованиям, и не отстраняли их от работы.
Проверка остальных перевозчиков продолжается. Устранение нарушений находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.
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