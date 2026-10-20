Автобусы без должного контроля: прокуратура выявила нарушения у 448 перевозчиков

В Казахстане выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов. С начала года в таких авариях погибли 24 человека, ещё 955 получили травмы. Проверка транспортной прокуратуры выявила нарушения требований безопасности у сотен перевозчиков, передаёт BAQ.KZ.

По данным Главной транспортной прокуратуры, количество аварий с участием автобусов увеличилось на 5,9%. Если ранее было зарегистрировано 606 таких происшествий, то с начала 2026 года их число достигло 644.

При проверке лицензирования пассажирских перевозок выяснилось, что некоторые компании соблюдали требования безопасности лишь на бумаге.

Какие нарушения нашли у перевозчиков

Вместо оборудованных ремонтных баз перевозчики указывали объекты, не приспособленные для обслуживания автобусов.

Выяснилось, что одни и те же медицинские работники и технические специалисты одновременно числились в нескольких компаниях. Некоторые перевозчики предоставляли страховые полисы с истёкшим сроком действия.

Прокуратура выявила и нарушения требований, связанных с наличием тахографов, которые фиксируют скорость движения, время работы и отдыха водителей.

Всего подобные нарушения зафиксировали у 448 перевозчиков.

Кого наказали

После вмешательства прокуратуры 124 перевозчика привлекли к административной ответственности. Ещё у 36 компаний прекратили действие лицензий.

К административной и дисциплинарной ответственности привлекли и виновных должностных лиц.

В прокуратуре считают, что выявленные нарушения указывают на недостатки при выдаче лицензий и последующем государственном контроле. Уполномоченные органы своевременно не выявляли перевозчиков, которые не соответствовали обязательным требованиям, и не отстраняли их от работы.

Проверка остальных перевозчиков продолжается. Устранение нарушений находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.