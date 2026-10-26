Айдос Султангали завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе в Астане

Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Астане. Спортсмен признался, что выступление на родине усилило давление, а в полуфинале он уделил слишком много внимания защите. По словам Султангали, он рассчитывал побороться за золото и порадовать казахстанских болельщиков, однако полностью реализовать свой потенциал не удалось.

Не могу сказать, что, как и в прошлом году, сумел полностью реализовать свой потенциал. Конечно, нам хотелось завоевать золотую медаль на глазах у своих болельщиков и порадовать всех казахстанцев. К сожалению, на этот раз пришлось довольствоваться бронзой. Но и это неплохой результат. Это моя третья бронзовая медаль на чемпионатах мира среди взрослых, — сказал борец.

Султангали также отметил особую атмосферу соревнований в Казахстане. По его словам, поддержка домашних трибун была особенно ощутимой, но вместе с ней спортсмены чувствовали и большую ответственность.

В полуфинале, кажется, я уделил слишком много внимания защите, а не атаке. Из-за этого моя привычная манера борьбы изменилась, — объяснил он.

Борец подчеркнул, что считает медаль результатом общей работы с тренерами и специалистами, которые поддерживают его на протяжении подготовки.