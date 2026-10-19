Багдат Амреев стал заместителем генсека Организации исламского сотрудничества

Казахстан получил место в руководстве одной из крупнейших международных организаций мира. Бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств, Посол Багдат Амреев единогласно избран заместителем Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по административным и финансовым вопросам. Голосование прошло 18 октября в Багдаде на 52-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, и в тот же день он принял присягу и вступил в должность.

Заместитель генсека по административным и финансовым вопросам отвечает за то, как работает сам Генеральный секретариат и как распоряжаются его ресурсами.

Что такое ОИС

По числу государств-членов Организация исламского сотрудничества уступает только ООН. В нее входят 57 стран, где живут больше 1,5 млрд человек. Организацию создали в 1969 году, ее штаб-квартира находится в Джидде в Саудовской Аравии.

ОИС объединяет страны для совместной работы в политике, экономике, науке, образовании и культуре и согласования позиций по международным вопросам. При ней действуют специализированные учреждения и финансовые институты, в том числе Исламский банк развития.

Казахстан и ОИС

Казахстан вступил в организацию в декабре 1995 года. В 2011–2012 годах страна председательствовала в ОИС. Именно на сессии министров иностранных дел в Астане в июне 2011 года было принято решение переименовать Организацию исламская конференция в нынешнюю Организацию исламского сотрудничества.

По инициативе Казахстана в Астане работает штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности, одного из специализированных учреждений ОИС. Еще с 1997 года в Алматы действует один из региональных офисов Исламского банка развития, который отвечает за работу банка со странами СНГ, Восточной Европы, Монголией и Китаем.

Казахстанцы и раньше занимали высокие посты в организации. Заместителем генсека ОИС по науке и технологиям был посол Аскар Мусинов.

Единогласное избрание Багдата Амреева, по оценке МИД, говорит о высоком доверии стран-участниц к Казахстану и признании его вклада в многостороннее сотрудничество. Решение должно помочь стране активнее развивать отношения с ОИС и продвигать совместные инициативы.