Банкам Казахстана придется ответить

В Казахстане меняют подход к оценке работы банков с жалобами клиентов и проблемными кредитами. Теперь регулятор будет смотреть не просто на ответы финансовых организаций, но и на то, удалось ли решить проблему заемщика. Для всех банков уже установили индивидуальные показатели, а результаты будут проверять каждый месяц.

Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка по итогам совещания под председательством Мадины Абылкасымовой.

Что изменится для клиентов банков

Новые количественные и качественные показатели охватывают три направления. Регулятор будет оценивать качество рассмотрения обращений граждан, сокращение числа проблемных кредитов и результаты урегулирования задолженности.

В частности, будут учитывать, насколько своевременно и полно банки отвечают клиентам, сокращается ли количество повторных и обоснованных жалоб, сколько заемщиков получили помощь и смогли восстановить регулярные платежи.

«С 1 июля мы перешли к поведенческому надзору. Для нас принципиально важно, как финансовые организации работают с заемщиками на всех этапах предоставления финансового продукта, насколько справедливы условия финансовых продуктов и какую помощь получает гражданин при возникновении трудностей с погашением кредита. Сегодня ключевые приоритеты Агентства – урегулирование просроченной задолженности и защита прав заемщиков, пострадавших от финансового мошенничества. Результатом работы должен стать не формальный ответ на обращение, а реальное решение проблемы заемщика», - заявила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.

Что будет с долгами перед несколькими банками

Отдельное внимание регулятор уделит гражданам, у которых есть задолженность сразу перед несколькими кредиторами.

Для таких случаев предусмотрено коллективное урегулирование долгов через платформу FinKelisim. Она предназначена для согласования решений по задолженности заемщиков перед несколькими финансовыми организациями.

Результаты этой работы будут учитывать при оценке банков.

Жалобы можно будет отслеживать через FinOtinish

Для организации работы финансового омбудсмана разворачивают цифровую платформу FinOtinish.

Через нее планируют принимать и сопровождать обращения граждан, организовать взаимодействие с финансовыми организациями и контролировать исполнение принятых решений.

Для координации работы создадут оперативный штаб. Он будет заниматься качеством рассмотрения жалоб, сокращением количества проблемных займов, урегулированием долгов и организацией работы финансового омбудсмана.

Результаты банков по установленным показателям будут рассматривать ежемесячно. Особое внимание уделят тому, сколько заемщиков получили помощь, удалось ли сократить число повторных жалоб и восстановили ли должники регулярные платежи.