Бектенов поручил изучить предложения международных экспертов по экономике Казахстана
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике, где международные эксперты представили свои предложения по развитию экономики Казахстана.
Участники обсудили ситуацию на мировых рынках, меры поддержки экономического роста и повышение благосостояния населения.
Отдельный блок посвятили несырьевому сектору и промышленной политике. Эксперты представили подходы к привлечению иностранных инвестиций и развитию частного бизнеса.
На заседании обсуждали промышленную специализацию регионов, рост экспортного потенциала, привлечение стратегических инвесторов и более широкое участие частного капитала в экономике.
По итогам Бектенов поручил государственным органам и организациям проанализировать представленные предложения.
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