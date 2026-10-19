Бектенов поручил изучить предложения международных экспертов по экономике Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике, где международные эксперты представили свои предложения по развитию экономики Казахстана.

Участники обсудили ситуацию на мировых рынках, меры поддержки экономического роста и повышение благосостояния населения.

Отдельный блок посвятили несырьевому сектору и промышленной политике. Эксперты представили подходы к привлечению иностранных инвестиций и развитию частного бизнеса.

На заседании обсуждали промышленную специализацию регионов, рост экспортного потенциала, привлечение стратегических инвесторов и более широкое участие частного капитала в экономике.

По итогам Бектенов поручил государственным органам и организациям проанализировать представленные предложения.