Бектенов вручил госнаграды от имени Токаева

В преддверии Дня Республики Премьер-министр Олжас Бектенов от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручил государственные награды казахстанцам, внёсшим вклад в социально-экономическое развитие страны. Среди награждённых – руководители государственных органов, национальных компаний и специалисты различных отраслей, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на церемонии, глава Правительства отметил, что достижения Казахстана стали результатом не только государственных реформ, но и ежедневного труда людей, работающих в разных сферах.

«Под руководством нашего Президента Касым-Жомарта Токаева мы все вместе, как единая страна, успешно осуществили масштабные политические реформы. Наша новая Конституция, ставшая прочной основой суверенитета, вступила в законную силу, система государственного управления была коренным образом обновлена. Благодаря созидательному духу граждан Казахстана мы с высокой ответственностью и организованностью прошли через важные политические события и приступили к реализации инициатив, имеющих большое значение для повышения благосостояния народа», – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что государственные награды являются признанием заслуг граждан, которые добросовестно выполняют свою работу и помогают развивать страну.

Особое внимание он уделил значению труда, профессионализма и ответственности – ценностям, лежащим в основе концепции «Адал азамат».

Кто получил ордена

Согласно Указу Президента, орденом «Барыс» III степени награждён Тимур Карагойшин, генеральный директор РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов».

Орден «Достық» II степени получил Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития.

Ордена «Құрмет» удостоены:

Ростислав Коняшкин – первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития;

Чингис Оразалимов – заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии»;

Дияр Нусипкожанов – руководитель аппарата АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Кого наградили медалью «Ерен еңбегі үшін»

Медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») отмечены представители министерств, государственных организаций, национальных компаний и Аппарата Правительства.

Среди награждённых:

Ергали Абдраимов – генеральный директор национального холдинга QazBioPharm;

Абылайхан Оспанов – управляющий директор фонда «Самрук-Казына»;

Бакытжан Жунисбеков – председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства;

Жаныл Умбетярова – председатель правления АО «Международный аэропорт имени Хиуаз Доспановой»;

Малик Саулебай – генеральный директор Казахстанского института стандартизации и метрологии;

Айгуль Акимбаева – управляющий директор АО KEGOC;

Сейилбек Нурумбетов – председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации;

Ерболат Кожиков – председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов;

Талгат Сапаргалиев – региональный инспектор Аппарата Правительства;

Канат Ерубаев – председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства;

Дамир Сейсембеков – председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития;

Ержан Актаев – заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития;

Олжас Алибеков – заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства;

Еркин Уйсимбаев – региональный инспектор Аппарата Правительства;

Умитжан Арыкбекова – заместитель председателя Комитета информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Также медали получили сотрудники Аппарата Правительства Айман Рахимова, Сауле Сарсенова, Айгерим Байзакова, Мейрамгуль Жанысова, Сунгат Жуматов, Габдолла Жунисов, Абай Кунанбаев, Айгуль Омарова, Мейирман Усипов, Акмарал Сламова, Аслан Тургалиев, Алтынай Туякова и Серикбол Шалданбаев.

В числе награждённых также:

Эльмира Асан – заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования;

Анар Бекбаева – заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации;

Жанна Есинбаева – заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования;

Сарсен Жарылгасов – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта;

Канат Женисбекулы – заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции;

Жанар Нуржанова – управляющий директор АО «Казатомпром»;

Бакытжан Таубаев – управляющий директор фонда «Самрук-Казына»;

Юлия Овечкина – заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения;

Нурбек Сериков – заместитель председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации;

Эльмира Тиллабайкызы – заместитель председателя Комитета миграции Министерства труда и социальной защиты населения;

Ерден Ибраев – заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

В Правительстве подчеркнули, что дальнейшее развитие страны требует совместных усилий государства и общества. При этом особое значение придаётся профессионализму, трудолюбию, ответственности и стремлению к знаниям.