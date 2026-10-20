Казахстанцы могут бесплатно пройти обследования для раннего выявления рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Основные скрининги доступны независимо от статуса медицинского страхования. Кому и как часто положены такие проверки, рассказывает BAQ.KZ.

Скрининг позволяет выявить заболевание ещё до появления первых симптомов. В Казахстане периодичность обследований зависит от возраста, пола и вида заболевания.

Какие обследования доступны после 40 лет

Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет могут раз в два года проходить скрининг на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и глаукому.

Эти обследования помогают выявлять нарушения на ранних стадиях, когда человек ещё может не замечать проблем со здоровьем.

Когда можно бесплатно провериться на рак

Для раннего выявления онкологических заболеваний предусмотрено несколько видов обследований.

Рак молочной железы. Женщины от 40 до 76 лет могут проходить маммографию раз в два года.

Рак шейки матки. Скрининг проводят женщинам от 30 до 74 лет один раз в четыре года.

Колоректальный рак. Мужчины и женщины от 50 до 76 лет проходят обследование раз в два года.

В Казахстане предусмотрены и обследования на вирусные гепатиты B и C. Их назначают по установленным медицинским критериям.

Нужна ли медицинская страховка

Согласно опубликованной информации, основные скрининги входят в государственные социальные гарантии и доступны независимо от статуса в системе обязательного социального медицинского страхования.

Чтобы узнать, какие обследования положены в текущем году, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Медицинские работники проверят возрастные критерии и объяснят порядок прохождения скрининга.

Ждать появления жалоб необязательно. Такие обследования рассчитаны прежде всего на людей, у которых ещё нет выраженных симптомов заболевания.