Беспорядки во Франции бьют по туризму: отели теряют бронирования

Кадры массовых беспорядков во Франции уже влияют на туристический рынок. Парижские отели фиксируют замедление бронирований, а представители отрасли опасаются, что затяжные волнения отпугнут иностранных гостей.

Эта вспышка насилия прямо в городской среде, в Ницце, Париже, Лионе — это катастрофа, — заявила Кристель Кассань, руководитель федерации ADN Tourisme.

По её словам, туристы едут в отели не для того, чтобы проводить отпуск взаперти. По данным MKG Consulting, бронирования в парижских отелях на ближайшие шесть недель начали замедляться. За сутки, с 19 по 20 октября, преимущество по бронированиям перед аналогичным периодом 2025 года заметно сократилось.

Для поездок с 20 по 29 октября показатель упал с 1 до 0,2 процентного пункта, а для пребываний с 20 по 25 октября — с 3,5 до 1,9 пункта. Дополнительную неопределённость создало закрытие Лувра в понедельник из-за собрания студентов у входа в музей. Часть туристов была вынуждена изменить планы.

По оценке главы консалтинговой компании Protourisme Дидье Арино, один день беспорядков в Париже привёл к отмене около 1% бронирований на месяц. Пока последствия остаются ограниченными, однако многое зависит от продолжительности волнений. США, Китай и Германия уже рекомендовали своим гражданам проявлять осторожность при поездках во Францию.

Участники туристического рынка опасаются, что предупреждения особенно повлияют на поток американских и азиатских гостей, которые обычно тратят больше других иностранных туристов. Глава сети туристических агентств Selectour Лоран Абитболь предупреждает: если беспорядки затянутся на несколько месяцев, последствия для отрасли могут стать серьёзными.