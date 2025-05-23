Безопасность, оснащение и другие плюсы "комфортных школ" назвали в Минпросвещения РК
Почему за такими образовательными учреждениями будущее, узнаете из нашего интервью.
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
188Фото: BAQ.kz
В министерстве просвещения рассказали, что в будущем планируют переходить на формат "комфортных школ" повсеместно. Образовательная модель радует результатами. Инклюзивная направленность помогает детям с особыми потребностями. Дисциплина активных учеников начинает исправляться. В новом выпуске программы "Важная тема" вместе с нашим гостем обсуждаем первые результаты работы учебных заведений нового формата. Сколько еще их построят? Как они влияют на успеваемость? Остались ли в стране школы с трехсменным обучением? Смотрите в интервью на BAQ.kz.
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