В министерстве просвещения рассказали, что в будущем планируют переходить на формат "комфортных школ" повсеместно. Образовательная модель радует результатами. Инклюзивная направленность помогает детям с особыми потребностями. Дисциплина активных учеников начинает исправляться. В новом выпуске программы "Важная тема" вместе с нашим гостем обсуждаем первые результаты работы учебных заведений нового формата. Сколько еще их построят? Как они влияют на успеваемость? Остались ли в стране школы с трехсменным обучением? Смотрите в интервью на BAQ.kz.