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  • 23 Мая, 15:37
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Безопасность, оснащение и другие плюсы "комфортных школ" назвали в Минпросвещения РК

Почему за такими образовательными учреждениями будущее, узнаете из нашего интервью.

Сегодня, 10:00
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BAQ.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: BAQ.kz

В министерстве просвещения рассказали, что в будущем планируют переходить на формат "комфортных школ" повсеместно. Образовательная модель радует результатами. Инклюзивная направленность помогает детям с особыми потребностями. Дисциплина активных учеников начинает исправляться. В новом выпуске программы "Важная тема" вместе с нашим гостем обсуждаем первые результаты работы учебных заведений нового формата. Сколько еще их построят? Как они влияют на успеваемость? Остались ли в стране школы с трехсменным обучением? Смотрите в интервью на BAQ.kz

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