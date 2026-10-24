Бизнесу в Жамбылской области упростили подключение к коммунальным сетям
В Жамбылской области инвестору и 26 предпринимателям продлили срок действия технических условий до трех лет.
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В Жамбылской области прокуратура помогла крупному инвестору и 26 предпринимателям устранить административные барьеры при оформлении технических условий на подключение к коммунальным сетям. Документы переоформили сроком на три года вместо одного.
В ходе анализа деятельности субъектов естественных монополий установлено, что КГП «Жанатас-Су-Жылу» выдавало технические условия предпринимателям сроком на один год, хотя законодательством предусмотрены три года.
В частности, с 2023 года ТОО «Еврохим», реализующее проект по производству минеральных удобрений, получало технические условия на подключение к системам водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения только на один год.
Из-за этого инвестору и другим предпринимателям приходилось ежегодно переоформлять документы. Процедура занимала до 15 календарных дней и создавала дополнительную административную нагрузку.
После вмешательства прокуратуры технические условия для инвестора и 26 предпринимателей переоформили на три года. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.
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