Бизнесу в Жамбылской области упростили подключение к коммунальным сетям

В Жамбылской области прокуратура помогла крупному инвестору и 26 предпринимателям устранить административные барьеры при оформлении технических условий на подключение к коммунальным сетям. Документы переоформили сроком на три года вместо одного.

В ходе анализа деятельности субъектов естественных монополий установлено, что КГП «Жанатас-Су-Жылу» выдавало технические условия предпринимателям сроком на один год, хотя законодательством предусмотрены три года.

В частности, с 2023 года ТОО «Еврохим», реализующее проект по производству минеральных удобрений, получало технические условия на подключение к системам водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения только на один год.

Из-за этого инвестору и другим предпринимателям приходилось ежегодно переоформлять документы. Процедура занимала до 15 календарных дней и создавала дополнительную административную нагрузку.

После вмешательства прокуратуры технические условия для инвестора и 26 предпринимателей переоформили на три года. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.