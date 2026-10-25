Благотворительное цирковое шоу для особенных детей провели в Астане

В Астане в честь Дня Республики состоялась благотворительная цирковая программа «Pro цирк» с участием артистов из Казахстана, России и Узбекистана. На представление пригласили детей с особыми потребностями и представителей других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

По информации столичного акимата, зрителям представили цирковые номера разных жанров, в том числе выступления акробатов, эквилибристов, жонглеров и клоунов.

«Для нас важно, чтобы День Республики был праздником, который объединяет людей и дарит радость. В этом году мы решили отметить его благотворительным мероприятием, приуроченным к 35-летию независимости нашей страны. Программа «Pro цирк» объединила артистов из Казахстана, России и Узбекистана. Мы стараемся привлекать к культурным мероприятиям граждан разных категорий и давать им возможность знакомиться с цирковым искусством. Верим, что такие инициативы способствуют доступности культурных мероприятий для жителей столицы», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью и информации Столичного цирка Айнур Булдыбаева.

Особое внимание организаторы уделили приглашению детей с особыми потребностями. Для них посещение представления стало возможностью познакомиться с цирковым искусством и получить новые впечатления.

Заведующая отделением социальной помощи детям с ограниченными возможностями общественного объединения «Общество детей-инвалидов г. Астаны» Нургуль Жолдыгулова поблагодарила Столичный цирк за поддержку и организацию подобных мероприятий.