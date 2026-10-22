Boeing 787-9 готовят к полетам в Казахстане

Первый Boeing 787-9 Dreamliner для Air Astana уже проходит летные испытания в США. В 2027 году казахстанская авиакомпания рассчитывает вывести на маршруты три таких самолета. Они предназначены для дальних перелетов и постепенно заменят действующие Boeing 767-300ER. Где именно пассажиры смогут полетать на новых лайнерах, пока неизвестно.

Первый самолет с регистрационным номером EI-KZA совершил испытательный полет 1 октября 2026 года в американском Чарлстоне, где расположено одно из производственных предприятий Boeing.

Сейчас воздушное судно проходит программу заводских испытаний. Производитель проводит необходимые сертификационные процедуры перед передачей лайнера казахстанской авиакомпании.

Что представляет собой Boeing 787-9

Dreamliner представляет собой широкофюзеляжный пассажирский самолет с двумя двигателями, рассчитанный на дальние международные рейсы.

Длина Boeing 787-9 составляет 62,8 метра, размах крыльев достигает 60,1 метра. По данным производителя, в типовой двухклассной компоновке он рассчитан на 250–325 пассажиров.

Заявленная максимальная дальность полета составляет до 15 370 километров. Фактическая дальность зависит от загрузки, погодных условий и других факторов.

Одна из особенностей самолета заключается в конструкции корпуса. Значительная часть его массы приходится на композитные материалы, которые позволяют снизить вес воздушного судна.

По данным Boeing, самолеты семейства 787 расходуют примерно на 25% меньше топлива по сравнению с воздушными судами, которые обычно заменяют.

Для каких рейсов Dreamliner эксплуатируют в других странах

Boeing 787 используют авиакомпании разных стран для дальнемагистральных пассажирских перевозок. Такие самолеты есть в парках Qatar Airways, British Airways, United Airlines, Japan Airlines, Air New Zealand и других перевозчиков.

Они выполняют продолжительные международные рейсы, в том числе между Европой, Азией, Северной Америкой и Океанией.

Большая дальность полета позволяет авиакомпаниям открывать прямые маршруты между городами, для которых раньше могли потребоваться пересадки.

По информации Boeing, самолеты семейства 787 помогли перевозчикам открыть более 540 новых беспосадочных маршрутов.

Что это означает для пассажиров

Boeing 787 отличается от предыдущих поколений дальнемагистральных самолетов рядом технических решений.

В салоне предусмотрены увеличенные иллюминаторы с электронным затемнением, светодиодное освещение и системы, снижающие воздействие турбулентности.

Конструкция самолета позволяет поддерживать более высокую влажность воздуха и меньшее условное высотное давление в салоне по сравнению со многими традиционными пассажирскими лайнерами. Это может уменьшать ощущение сухости воздуха и усталости во время продолжительных перелетов.

При этом оснащение конкретного самолета, расположение кресел и набор услуг зависят от авиакомпании.

Для Air Astana основное изменение связано с постепенным обновлением дальнемагистрального парка. Новые Boeing 787-9 должны заменить эксплуатируемые Boeing 767-300ER и расширить возможности выполнения международных рейсов.

Ранее Boeing сообщал, что Air Astana планирует разместить в новых самолетах 303 пассажирских кресла.

Когда новые Boeing появятся в Казахстане

Первые три Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпания намерена ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Пока один из них проходит заводские испытания. После завершения необходимых проверок самолет должен быть передан перевозчику.

Какие международные направления первыми получат новые лайнеры, Air Astana в последнем сообщении не уточнила. Не названы и точные даты начала пассажирских рейсов.

Информации о том, повлияет ли появление Boeing 787-9 на стоимость авиабилетов, пока нет.