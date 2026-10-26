Более 1 000 новых медучреждений открыто в Казахстане за 5 лет

В Казахстане реализуются поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса врачей, улучшению качества медицинского образования и внедрению современных технологий в здравоохранение. Правительство расширяет меры поддержки врачей, совершенствует подготовку кадров и одновременно модернизирует медицинскую инфраструктуру.

За 5 лет открыто 1 003 новых медицинских учреждения

В стране введены 10 больниц, 14 поликлиник, 967 врачебных амбулаторий и медпунктов, 3 научных медицинских центра и 9 других организаций, включая центр крови и реабилитационные центры. Из новых объектов 655 открыты в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Дефицит врачебных кадров сократился на 20,4%

Сегодня в системе здравоохранения работают более 280 тыс. медицинских работников, в том числе около 84 тыс. врачей. По итогам 2025 года потребность во врачебных кадрах снизилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом, а в сельской местности — на 28,3%.

Число врачей, охваченных мерами соцподдержки, выросло в 2,2 раза

В 2025 году различными мерами поддержки охвачено 1 760 врачей, число обеспеченных жильем выросло в 3,3 раза — до 727 человек. Еще 529 специалистов дефицитных направлений, работающих в сельской местности, получили единовременную выплату в размере 8,5 млн теңге.

Более 72 тыс. человек обучаются медицинским специальностям

Подготовку врачей ведут 8 медицинских университетов, 7 факультетов многопрофильных вузов и 17 научных организаций. Общий контингент обучающихся превышает 72 тыс. человек: свыше 61 тыс. — на додипломном уровне и более 11 тыс. — на уровне послевузовского образования. Еще почти 110 тыс. человек обучаются в медицинских колледжах.

В Казахстане зарегистрировано 760 медицинских образовательных программ

Четыре из них относятся к инновационным направлениям — «Кинезитерапия», «ІТ-медицина», «Фармация и биотехнология иммунобиологических препаратов» и «Сестринская наука». Одновременно усиливается практическая подготовка: развивается сеть симуляционных центров и внедряется институт клинического наставничества.

Подготовку врачей адаптируют к потребностям регионов

При распределении образовательных грантов учитываются заболеваемость, кадровый дефицит, демографические показатели и прогнозируемая потребность в специалистах. Усиливается ответственность местных исполнительных органов за трудоустройство выпускников, обученных по государственному образовательному заказу.

ИИ внедряется в медицинское образование и науку

В образовательные программы включаются дисциплины по применению искусственного интеллекта. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открыт центр по направлению ИИ в медицине, а также ведется работа над системой, способной анализировать медицинские данные городского масштаба для прогнозирования рисков и поддержки управленческих решений.

Развитие здравоохранения одновременно охватывает инфраструктуру, поддержку врачей, подготовку новых кадров и внедрение современных технологий. Основная задача — сокращать кадровый дефицит и повышать качество медицинской помощи за счет более сильной системы образования и закрепления специалистов в регионах.