Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ..

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 20, 24, 24Н, 29, 29А, 31, 33, 41, 47, 57, 84, 503.

Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.