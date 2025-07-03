Несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Пассажиров просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 08:01
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Сегодня, 08:01Сегодня, 08:01
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Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ.
Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 32, 43, 50, 55Б, 60, 61.
Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.
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