Более 100 человек тушат пожар в камышах в области Абай

В Маканчинском районе области Абай тушат возгорание сухой травы и камыша. На борьбу с огнём направили более 100 человек и 27 единиц техники. Пожар возник на заболоченной территории в 22 километрах от села Кабанбай. Тушение осложняют сильный ветер, труднопроходимая местность и высокая камышовая растительность, местами достигающая трёх метров.

В ликвидации возгорания участвуют сотрудники МЧС, добровольцы «Ауыл құтқарушылары» и представители местных исполнительных органов. По данным ведомства, пожарным удалось предотвратить распространение огня на складированное сено объёмом около 30 тонн и жилой дом крестьянского хозяйства.

Угрозы населённым пунктам нет. Ситуация находится под контролем МЧС.