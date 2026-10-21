Более 100 человек тушат пожар в камышах в области Абай
21 Октября 2026, 02:19
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21 Октября 2026, 02:1921 Октября 2026, 02:19
196Фото: иллюстративное/bessarabiainform.com
В Маканчинском районе области Абай тушат возгорание сухой травы и камыша. На борьбу с огнём направили более 100 человек и 27 единиц техники. Пожар возник на заболоченной территории в 22 километрах от села Кабанбай. Тушение осложняют сильный ветер, труднопроходимая местность и высокая камышовая растительность, местами достигающая трёх метров.
В ликвидации возгорания участвуют сотрудники МЧС, добровольцы «Ауыл құтқарушылары» и представители местных исполнительных органов. По данным ведомства, пожарным удалось предотвратить распространение огня на складированное сено объёмом около 30 тонн и жилой дом крестьянского хозяйства.
Угрозы населённым пунктам нет. Ситуация находится под контролем МЧС.
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