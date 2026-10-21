Более 100 компаний попали под закрытие и ликвидацию в Кыргызстане

В Кыргызстане прекратили деятельность 52 юридических лиц, ещё 57 компаний находятся в процессе принудительной ликвидации. Такие меры власти принимают для снижения риска международных санкций. Кроме того, государственные банки страны прекратили обслуживание более 240 счетов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

Об этом стало известно после встречи специального представителя президента Кыргызстана по вопросам санкционной политики Бакыта Сыдыкова с руководителями иностранных дипломатических миссий.

Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции республики, власти рассказали международным партнёрам о мерах, которые принимаются для предотвращения нарушений санкционных ограничений.

По словам Сыдыкова, деятельность 52 юридических лиц уже прекращена, в отношении ещё 57 начаты процедуры принудительной ликвидации. Дополнительно проверки проводятся в 25 компаниях.

Государственные банки также приняли решения о прекращении обслуживания более 240 счетов.

Для независимой оценки того, насколько эффективно финансовые организации соблюдают санкционные требования, Кыргызстан привлекает международную консалтинговую компанию Kroll.

Кроме того, власти намерены усилить экспортный контроль и регулирование рынка виртуальных активов, включая криптовалютные операции.

Почему Кыргызстан усиливает контроль

В последние годы международные санкции затрагивают не только Россию, но и компании из других стран, которые подозревают в содействии обходу ограничений.

Под такие меры попадали и кыргызстанские организации.

В частности, как сообщает издание, в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли три компании из Кыргызстана и «ЭкоИсламикБанк». Ранее ограничения ЕС также затронули зарегистрированную в Бишкеке криптовалютную платформу TengriCoin, «Керемет Банк» и «Капитал Банк».

Кроме того, Евросоюз запретил поставки в Кыргызстан отдельных видов промышленного оборудования, включая металлорежущие станки с числовым программным управлением и сложную коммуникационную технику.

В 2024–2025 годах под санкции США, Великобритании, Евросоюза и Канады попали несколько кыргызстанских банков, платёжных организаций и криптовалютных площадок. Среди них — «Капитал Банк Центральной Азии», банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», платформа A7, а также криптобиржи Grinex и Meer.

Первые санкции против частных компаний Кыргызстана, по данным издания, были введены в июне 2024 года. На встрече с дипломатами кыргызстанская сторона также обсудила дальнейший обмен информацией, консультации с международными экспертами и совместные меры по снижению санкционных рисков.