  • 3 Августа, 21:28

Более 100 спасателей тушили пожар в горах Алматы

Вертолетом Казавиаспас осуществлено 8 сбросов (24 тонны) воды.

Сегодня, 20:47
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: Pixabay.com

Сегодня на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности, вблизи села Долан, зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников, передает BAQ.KZ.

К ликвидации возгорания были привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники ДЧС Алматинской области и г.Алматы, Иле-Алатауского ГНПП, местных исполнительных органов, а также воинской части 28237 МЧС РК.

Пожар ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 40 га.

Вертолетом Казавиаспас осуществлено 8 сбросов (24 тонны) воды.

Пострадавших нет.

"Тушение осложнялось труднодоступным рельефом местности, отсутствием подъездных путей, а также высокой травой и густыми зарослями кустарника", - уточнили в МЧС.

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