Сегодня на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности, вблизи села Долан, зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников, передает BAQ.KZ.

К ликвидации возгорания были привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники ДЧС Алматинской области и г.Алматы, Иле-Алатауского ГНПП, местных исполнительных органов, а также воинской части 28237 МЧС РК.

Пожар ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 40 га.

Вертолетом Казавиаспас осуществлено 8 сбросов (24 тонны) воды.

Пострадавших нет.