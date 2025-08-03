Более 100 спасателей тушили пожар в горах Алматы
Вертолетом Казавиаспас осуществлено 8 сбросов (24 тонны) воды.
Сегодня, 20:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
85Фото: Pixabay.com
Сегодня на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности, вблизи села Долан, зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников, передает BAQ.KZ.
К ликвидации возгорания были привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники ДЧС Алматинской области и г.Алматы, Иле-Алатауского ГНПП, местных исполнительных органов, а также воинской части 28237 МЧС РК.
Пожар ликвидирован.
Общая площадь пожара составила 40 га.
Вертолетом Казавиаспас осуществлено 8 сбросов (24 тонны) воды.
Пострадавших нет.
"Тушение осложнялось труднодоступным рельефом местности, отсутствием подъездных путей, а также высокой травой и густыми зарослями кустарника", - уточнили в МЧС.
Самое читаемое
- Очереди, ожидание и восторг: как прошёл концерт Джей Ло в Астане
- Задержан вице-министр транспорта: его подозревают в получении взятки
- ДТП в Алматы: автомобиль повис между деревом и столбом
- В Шымкенте полиция разъяснила жителям запрет на одежду, скрывающую лицо
- Под Астаной нашли пропавшую женщину — она застряла по пояс в болоте