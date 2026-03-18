Нарушения на 1,1 млрд тенге обязали устранить в районном отделе занятости в области Абай
Несмотря на предписание и продление сроков, отдел не исправил все нарушения.
Вчера 2026, 22:53
Фото: Istockphoto
Специализированный межрайонный экономический суд обязал районный отдел занятости и социальных программ области Абай исполнить предписание Департамента внутреннего государственного аудита, передает BAQ.kz.
В 2024 году Департамент проверил использование бюджетных средств за период с 2021 года по первое полугодие 2024 года и выявил нарушения на сумму более 1,1 миллиарда тенге.
Среди них необоснованные выплаты по государственным контрактам, переплаты зарплат и командировочных, списание горюче-смазочных материалов без оснований, нарушения бухгалтерского учета и закупки без тендеров.
Несмотря на предписание и продление сроков, отдел не исправил все нарушения и Департамент внутреннего госаудита подал в суд.
Суд постановил полностью выполнить предписание.
Решение вступило в силу.
