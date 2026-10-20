Более 1100 казахстанцев пострадали на работе с начала года: кто заплатит?

С начала 2026 года в Казахстане 1171 работник пострадал в результате несчастных случаев на производстве. В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, кто должен оплачивать лечение и компенсировать потерянный доход, если сотрудник получил травму на работе.

По данным на 1 октября, в стране зарегистрирован 81 групповой несчастный случай на производстве. В этих происшествиях пострадали 282 человека.

Производственная травма или профессиональное заболевание могут привести к длительному лечению, потере трудоспособности и заработка. В таких случаях законодательство предусматривает страховые выплаты работникам, а при их гибели лицам, имеющим право на получение компенсации.

Кто заплатит за лечение, если сотрудник получил травму

Работодатель обязан заранее заключить договор обязательного страхования от несчастных случаев на каждого работника.

Если сотрудник пострадал при исполнении трудовых обязанностей, предусмотренные законом выплаты производятся в рамках страхования.

Но отсутствие страхового договора не освобождает работодателя от ответственности.

Если работник не был застрахован, работодатель обязан самостоятельно возместить соответствующие расходы в полном объёме. Речь идёт об оплате лечения, реабилитации и компенсации утраченного дохода.

Если работодатель отказывается возмещать расходы, пострадавшему или его семье может потребоваться обращение в суд.

За что ещё придётся платить работодателю

Согласно последним изменениям законодательства, работодатели, не заключившие договор обязательного страхования, обязаны самостоятельно возмещать специальные социальные выплаты сотрудникам, занятым во вредных условиях труда.

При наличии договора эти суммы выплачивала бы страховая организация.

За отсутствие обязательного страхования работодателю может грозить административная ответственность. Помимо штрафных санкций, возможны прямые финансовые расходы и судебные разбирательства.

В Министерстве труда напомнили, что страхование работников является обязанностью работодателя. При этом основная задача охраны труда заключается в предотвращении несчастных случаев на производстве.