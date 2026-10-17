Более 120 мероприятий организуют в Астане ко Дню Республики

В Астане ко Дню Республики, который отмечается 25 октября, подготовили более 120 праздничных мероприятий. В программе — культурные, образовательные, спортивные, экологические и социальные события.

По информации столичного акимата, жителей и гостей столицы ждут концерты, выставки, театральные постановки, спортивные соревнования, праздничные акции и открытие новых объектов.

К национальному празднику в городе начнут работу многофункциональные комплексы «TANYM SPORT» на улице М. Тулебаева, 3, и «TANYM ART» на улице Султан Бейбарыс, 15. Также планируется открытие пристройки к многопрофильной городской детской больнице № 2 и приёмно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице № 2.

Культурная и образовательная программа

20 октября в 17:00 во Дворце «Жастар» состоится патриотический вечер «Елім деп соққан жүрегім». В этот же день во всех школах столицы проведут единый классный час, посвящённый Дню Республики. С 20 по 24 октября школьники также примут участие в дебатах на тему «Если бы я был Президентом…» и конкурсе рисунков «Менің елім – Қазақстан».

21 октября в 11:00 в Музее Сакена Сейфуллина пройдёт культурно-познавательный вечер «Ұлт рухын ұлықтаған Сәкен». В школе-лицее № 92 имени Акжана Аль-Машани организуют интеллектуальную игру «QAZAQSTAN QUIZ» для участников клуба «Будущий прокурор» имени Утегена Сеитова.

22 октября в 11:00 в Доме дружбы состоится конференция с участием Научно-экспертной группы. В Центральной детско-юношеской библиотеке в это же время пройдёт встреча с писателем и драматургом Жолтаем Жұмат-Әлмашұлы на тему «Зерделі ұлт – кітап оқитын отбасынан басталады». Позже там организуют литературное мероприятие «Әдебиет әлеміндегі түнгі керуен» в формате ночи в библиотеке.

В 19:00 во Дворце «Жастар» эстрадно-симфонический оркестр «Астана» представит программу «Ұлы дала әуені».

23 октября в Государственном архиве Астаны запланирована встреча со школьниками «Егемен елдің ертеңі». В Центральной городской библиотеке имени М. Ауэзова государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов и историк, профессор Күлпаш Ілиясовой встретятся с активной молодёжью столицы. Тема встречи — «Байтақ елім – Қазақстан!».

В этот день праздничные программы пройдут и в центрах активного долголетия всех шести районов города. В 11:00 состоится концерт «Ән-жырым саған, Қазақстан» по адресу проспект Р. Кошкарбаева, 29/1, а в 19:00 Государственный театр танца «НАЗ» представит программу «Аңсаған арман». Концерты также организуют во всех шести районах столицы.

24 октября выступления пройдут в жилых массивах «Пригородный», «Отау», «Промышленный», «Бағыстан», «Өндіріс» и «Железнодорожный», а также в скверах «Коргалжын», «Жағалау», «Ататюрк», «Айғыржал» и «Жастар» и на Городской площади.

Мероприятия 25 октября

В День Республики, 25 октября, в 11:00 Музей искусств проведёт лекцию-концерт «Рухты ел», а Государственный академический русский театр имени М. Горького покажет сказку «Легенда о Ер-Тостике».

В 16:00 Музыкальный театр юного зрителя организует творческий вечер «Қазақстан өнерінің мақтаныштары», а в 18:00 представит музыкальную драму «Абай – Тоғжан». В это же время Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова покажет спектакль «Жас Абай».

Для детей из социально уязвимых категорий населения подготовят экскурсии в Национальный музей Казахстана и к монументу «Байтерек».

24 и 25 октября на парковке ипподрома «Казанат» по адресу шоссе Каркаралы, 1, будет работать сельскохозяйственная ярмарка. С 09:00 до 18:00 посетители смогут приобрести продукцию производителей Карагандинской и Костанайской областей напрямую, по выгодным ценам.

Спортивные соревнования

Спортивная программа объединит профессиональных спортсменов, молодёжь и жителей столицы разных возрастов.

С 15 по 17 октября на «Барыс Арене» проходит этап Кубка мира по плаванию. Для посещения соревнований необходимо приобрести билет.

17 и 18 октября в 09:00 в спортивном комплексе Sana Sport состоится волейбольный турнир среди сотрудников организаций, подведомственных акимату Астаны.

19 октября в Паралимпийском тренировочном центре пройдёт чемпионат города по тоғызқұмалақ среди участников с нарушениями зрения. 20 октября там же состоится открытый чемпионат Астаны по шахматам среди участников с нарушениями слуха и зрения.

22 октября в Центре активного долголетия организуют шахматный турнир среди пенсионеров района Есиль. В этот же день в педагогическом колледже «МУА» пройдут соревнования по национальным видам спорта среди студентов колледжей района Алматы.

23 октября на Аллее писателей жители района Байконыр смогут принять участие в состязаниях по тоғызқұмалақ, асық ату, армрестлингу и игре в лянгу.

24 октября на «Барыс Арене» состоится чемпионат мира по видам борьбы. Для посещения также потребуется билет.

Таким образом, праздничная программа охватит разные направления — от культурных и образовательных встреч до спортивных соревнований и семейных мероприятий.