Более 1,4 млн казахстанцев участвуют в марафоне «Кітап оқитын ұлт»

В Астане под председательством министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева состоялось совещание по реализации республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт».

Участники обсудили промежуточные итоги и дальнейшие меры по популяризации чтения. Марафон проводится во исполнение Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

Сегодня в проекте участвуют более 1,4 млн человек — школьники, студенты, педагоги, семьи, представители трудовых коллективов, государственные служащие и творческая интеллигенция. Во всех регионах созданы проектные офисы, сформирован единый перечень из 345 литературных произведений на казахском и русском языках, работает цифровая платформа reading-nation.kz.

На платформе участники публикуют отзывы о прочитанных книгах. По их количеству лидируют Актюбинская область — 25 557 отзывов, Северо-Казахстанская — 14 249 и Кызылординская — 14 037. В Северо-Казахстанской области отзывы размещают более 14 тыс. человек из почти 20 тыс. зарегистрированных участников, что составляет около 75%. В социальных сетях опубликовано свыше 20 тыс. видеоотзывов о прочитанных произведениях. По этому показателю лидируют Астана — около 3 тыс. публикаций и Жамбылская область — 1 699.

Представители регионов поделились опытом повышения читательской активности. Особое внимание уделили развитию культуры чтения в сельской местности, расширению доступа к литературе и привлечению общественных деятелей, представителей бизнеса и творческой интеллигенции. Среди предложенных инициатив — создание специальных книжных полок в магазинах, проведение встреч с писателями, выпуск комиксов, книжных трейлеров и коротких видеороликов по мотивам литературных произведений.

Также предложено запустить региональный медиапроект KITAP TALKS и интеллектуальные игры KITAP QUIZ. В рамках инициативы «Билет с книгой» планируется размещать информацию о марафоне и QR-коды на электронных билетах и информационных материалах учреждений культуры. Для продвижения чтения также предлагается использовать возможности библиотек, вузов, региональных креативных хабов и общественных площадок, в том числе в сельских и отдалённых населённых пунктах.

По итогам совещания определены дальнейшие задачи по усилению координации региональных проектных офисов, повышению вовлечённости населения в марафон и регулярному мониторингу его результатов.