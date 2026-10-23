Более 14 тысяч БАД на Kaspi и Satu попали под подозрение ИИ

Искусственный интеллект проверил предложения о продаже биологически активных добавок на маркетплейсах Kaspi и Satu. В поле зрения системы попали 14 279 товарных позиций, которые могут содержать нарушения. Теперь результаты предстоит изучить специалистам, поскольку автоматическая проверка еще не доказывает, что продукция опасна или продается незаконно.

Об этом сообщили представители Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана на международной конференции NUTRICON CENTRAL ASIA 2026, которая прошла 22–23 октября в Алматы.

Что насторожило искусственный интеллект

На конференции представили инструмент на базе ИИ, предназначенный для поиска потенциальных нарушений при продаже биологически активных добавок в интернете.

Система проанализировала предложения на площадках Kaspi и Satu и выделила 14 279 товарных позиций, требующих дополнительного внимания.

Какие нарушения могли быть допущены в этих объявлениях и сколько из них действительно содержат недостоверные сведения, в сообщении не уточняется.

Результаты автоматического анализа должны пройти экспертную проверку и получить подтверждение в установленном порядке.

БАД нельзя продавать под видом лекарства

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуркан Садвакасов обратил внимание на безопасность продукции и достоверность информации, которую продавцы предоставляют покупателям.

В Минздраве напомнили, что биологически активные добавки не относятся к лекарственным средствам. Поэтому продавцы не должны представлять их как препараты для лечения заболеваний.

Для покупателей это означает, что обещания вылечить болезнь с помощью БАД не стоит воспринимать как подтвержденное медицинское действие продукта.

Как теперь будут отслеживать БАД в Казахстане

С 1 сентября 2026 года в Казахстане действует обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок, подпадающих под установленные требования.

По данным на 21 октября, в системе зарегистрировались более 420 участников рынка. Они создали свыше 3,5 тысячи карточек продукции и нанесли более 120 тысяч кодов маркировки.

Маркировка предназначена для учета продукции и повышения прозрачности ее оборота.

Следующий этап запланирован на март 2027 года. Предусмотрено дальнейшее развитие механизмов прослеживаемости, которые позволят контролировать движение продукции на рынке.

Почему начали проверять онлайн-продажи

Вопросы контроля БАД обсуждали в Алматы на конференции NUTRICON CENTRAL ASIA 2026, посвященной биологически активным добавкам, функциональным продуктам и спортивному питанию.

Мероприятие состоялось при официальной поддержке Минздрава Казахстана и в партнерстве с Центром развития цифровой экономики.

Представители ведомства подчеркнули, что продажа добавок должна сопровождаться соблюдением требований безопасности и предоставлением покупателям достоверных сведений о продукции.

Выявленные искусственным интеллектом 14 279 товарных позиций пока остаются предметом дополнительной проверки. Окончательные выводы о возможных нарушениях будут сделаны после экспертной оценки.