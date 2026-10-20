Более 15 млн деревьев высадили в Костанайской области в 2026 году

В Костанайской области с начала 2026 года высадили 15,1 млн деревьев. Для выполнения годового плана необходимо посадить ещё 4,2 млн сеянцев.

Согласно Комплексному плану на 2021–2027 годы, в регионе предусмотрена посадка 113,2 млн сеянцев на площади 17,2 тысячи гектаров. В 2021–2024 годах здесь высадили 71,3 млн деревьев на площади 11,1 тысячи гектаров.

В 2026 году планируется посадить 19,3 млн сеянцев на площади 2 781 гектар. Основной объём работ пришёлся на весну: за этот период высадили 12,9 млн деревьев на площади 1 745,9 гектара.

Осенью предстоит посадить ещё 6,4 млн сеянцев на площади 1 035,1 гектара. Работы начались в октябре. По состоянию на 19 октября высадили 2,2 млн сеянцев на площади 393 гектара.

Для проведения лесовосстановительных работ в области действуют 10 лесных питомников — восемь временных и два постоянных. В них выращивают сеянцы берёзы и сосны.

По итогам осенней инвентаризации в собственных питомниках планируется получить 3,3 млн сеянцев. Кроме того, предусмотрена закупка 3,384 млн саженцев, в том числе 2,526 млн берёзы и 857,4 тысячи сосны. На данный момент в регион поставили 1,074 млн закупленных сеянцев, поставки продолжаются.

С 1 сентября по 10 октября лесные учреждения области также провели инвентаризацию лесных культур и питомников. Специалисты оценивали состояние ранее высаженных деревьев, эффективность лесовосстановительных работ и качество посадочного материала, а также выявляли погибшие насаждения.