Более 2 млн теңге недоплатили работникам коммунального предприятия в Казахстане

В Целиноградском районе Акмолинской области 107 сотрудников предприятия «Целиноград Су Арнасы» работали во вредных и опасных условиях, но не получали положенные по закону надбавки к зарплате. После вмешательства прокуратуры им выплатили 2,1 млн теңге.

Нарушения выявили при проверке соблюдения трудового законодательства. Сотрудникам предприятия не начисляли дополнительные выплаты, положенные за работу во вредных и опасных условиях. Такие надбавки предусмотрены трудовым законодательством Казахстана и выплачиваются сверх установленной заработной платы.

Прокуратура внесла представление, после чего работникам установили положенные надбавки и перечислили в общей сложности 2,1 млн теңге.

В надзорном органе сообщили, что права всех сотрудников восстановлены.