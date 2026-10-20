Более 2 млн теңге недоплатили работникам коммунального предприятия в Казахстане
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В Целиноградском районе Акмолинской области 107 сотрудников предприятия «Целиноград Су Арнасы» работали во вредных и опасных условиях, но не получали положенные по закону надбавки к зарплате. После вмешательства прокуратуры им выплатили 2,1 млн теңге.
Нарушения выявили при проверке соблюдения трудового законодательства. Сотрудникам предприятия не начисляли дополнительные выплаты, положенные за работу во вредных и опасных условиях. Такие надбавки предусмотрены трудовым законодательством Казахстана и выплачиваются сверх установленной заработной платы.
Прокуратура внесла представление, после чего работникам установили положенные надбавки и перечислили в общей сложности 2,1 млн теңге.
В надзорном органе сообщили, что права всех сотрудников восстановлены.
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