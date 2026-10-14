Более 20 лошадей вытоптали цветы и газоны в селе Туркестанской области
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В селе Темирлан Туркестанской области более 20 лошадей ночью вышли на улицу без присмотра и вытоптали цветы и газоны, высаженные вдоль дороги.
Животных заметили камеры Центра оперативного управления на улице Кажымукана в Ордабасинском районе, сообщает Polisia.kz.
Лошади повредили благоустроенную территорию. Полицейские прибыли на место и доставили животных в специально отведенное место для содержания скота.
В ходе проверки сотрудники полиции установили владельца. Им оказался 32-летний мужчина.
В отношении него приняли административные меры.
В полиции напомнили, что оставленный без присмотра скот может представлять опасность для дорожного движения и людей. Повреждение благоустроенных территорий также влечет административную ответственность.
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