Более 20 лошадей вытоптали цветы и газоны в селе Туркестанской области

В селе Темирлан Туркестанской области более 20 лошадей ночью вышли на улицу без присмотра и вытоптали цветы и газоны, высаженные вдоль дороги.

Животных заметили камеры Центра оперативного управления на улице Кажымукана в Ордабасинском районе, сообщает Polisia.kz.

Лошади повредили благоустроенную территорию. Полицейские прибыли на место и доставили животных в специально отведенное место для содержания скота.

В ходе проверки сотрудники полиции установили владельца. Им оказался 32-летний мужчина.

В отношении него приняли административные меры.

В полиции напомнили, что оставленный без присмотра скот может представлять опасность для дорожного движения и людей. Повреждение благоустроенных территорий также влечет административную ответственность.