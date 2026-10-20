Более 22 тысяч человек получили СМС о работе в Павлодарской области: сколько откликнулись?

В Павлодарской области более 22 тысяч жителей получили СМС-уведомления о трудоустройстве через новую цифровую службу занятости. Но на предложенные вакансии откликнулись лишь 275 человек.

Пилотный проект «Цифровая служба занятости» запустили в июле 2026 года. Сервис связан с электронной биржей труда Enbek.kz и предназначен для помощи гражданам в поиске работы.

За время работы уведомления получили 22 877 человек. При этом, согласно данным акимата, только 275 граждан откликнулись на 374 вакансии.

Ещё 135 человек нашли постоянную работу самостоятельно с помощью цифрового сервиса.

Сколько человек нашли работу в регионе

Всего за девять месяцев 2026 года в Павлодарской области трудоустроили 16 382 человека. Это 91,4% годового плана.

В рамках программы создания 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей появилось 5722 рабочих места. План по этому направлению выполнен на 129,2%.

Ещё 4067 человек получили работу на субсидируемых рабочих местах.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов поручил усилить контроль за трудоустройством жителей, оформлением электронных трудовых договоров и пенсионными отчислениями.

Предложения по созданию новых рабочих мест на 2027 год должны согласовать до 5 декабря.