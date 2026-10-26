Более двух тысяч казахстанцев бросили себе вызов ко Дню Республики

В Астане завершился онлайн-марафон «25 октября — 25 километров», приуроченный ко Дню Республики Казахстан. В спортивной инициативе приняли участие 2 294 человека из разных регионов страны, сообщает официальный сайт акимата столицы. Марафон длился 25 дней. Участники могли выбрать бег или ходьбу: 1 485 человек предпочли бег, ещё 809 — ходьбу.

Около 90% участников были жителями Астаны, остальные присоединились из других городов, в том числе Алматы, Шымкента, Актобе и Атырау. Участники делились своими достижениями в социальных сетях и рассказывали, как спортивный челлендж помог им поддерживать физическую активность.

Своим опытом поделилась Альбина Кельгенбаева, которая этим летом переехала из Алматы в Астану. Она узнала о марафоне от коллеги и решила присоединиться.

Я прошла свои 25 километров всего за три дня и заняла 64-е место среди 890 участников со всего Казахстана! Очень горжусь собой и благодарю акимат и Управление физической культуры и спорта города Астаны за такую замечательную инициативу, — рассказала участница.

По её словам, марафон стал возможностью проверить силу воли и дисциплину, а также получилcя дополнительным стимулом заботиться о здоровье и продолжать заниматься спортом. Организаторами онлайн-марафона выступили акимат Астаны и городское Управление физической культуры и спорта. Инициатива была направлена на популяризацию массового спорта и здорового образа жизни.