Более 300 фермеров привезут продукты на ярмарки выходного дня в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В эти выходные в Алматы пройдут ярмарки в рамках республиканской акции «Дала дәмі». В город приедут 330 фермерских хозяйств и производителей из Алматы, Алматинской области и других регионов Казахстана.
Покупателям обещают более 1 000 наименований продукции. На прилавках будут сезонные овощи и фрукты, мясо и молочная продукция, яйца, мед, хлеб и другие товары отечественных производителей.
Ярмарки будут работать в шести районах города каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.
Адреса площадок
- Бостандыкский район, микрорайон Казахфильм
- Ауэзовский район, улица Рыскулбекова, 33/2
- Медеуский район, пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова
- Алмалинский район, улица Масанчи, между Айтеке би и Гоголя
- Жетысуский район, микрорайон Кулагер
- Турксибский район, пересечение улиц Рыскулова и Айтыкова
Параллельно в Алматы продолжают менять формат самих ярмарок. Первой обновленной площадкой стала территория в микрорайоне Казахфильм.
На участке площадью 49 соток оборудовали 112 торговых мест. Здесь появились открытые и закрытые павильоны и отдельная зона фудкорта.
В акимате отмечают, что торговые площадки постепенно приводят к единому городскому формату с учетом дизайн-кода, благоустройства и организации торговых мест.
Самое читаемое
- В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- В Астане для охраны общественного порядка задействовали роботов-собак с искусственным интеллектом
- Как ускорить грузоперевозки по Среднему коридору: Турция представила свои предложения
- Пятерых моряков спасли с загоревшегося танкера в Чёрном море
- Дождь со снегом и плохая видимость: водителей четырех областей предупредили об ухудшении погоды