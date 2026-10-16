Более 300 фермеров привезут продукты на ярмарки выходного дня в Алматы

В эти выходные в Алматы пройдут ярмарки в рамках республиканской акции «Дала дәмі». В город приедут 330 фермерских хозяйств и производителей из Алматы, Алматинской области и других регионов Казахстана.

Покупателям обещают более 1 000 наименований продукции. На прилавках будут сезонные овощи и фрукты, мясо и молочная продукция, яйца, мед, хлеб и другие товары отечественных производителей.

Ярмарки будут работать в шести районах города каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.

Адреса площадок

Бостандыкский район, микрорайон Казахфильм

Ауэзовский район, улица Рыскулбекова, 33/2

Медеуский район, пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова

Алмалинский район, улица Масанчи, между Айтеке би и Гоголя

Жетысуский район, микрорайон Кулагер

Турксибский район, пересечение улиц Рыскулова и Айтыкова

Параллельно в Алматы продолжают менять формат самих ярмарок. Первой обновленной площадкой стала территория в микрорайоне Казахфильм.

На участке площадью 49 соток оборудовали 112 торговых мест. Здесь появились открытые и закрытые павильоны и отдельная зона фудкорта.

В акимате отмечают, что торговые площадки постепенно приводят к единому городскому формату с учетом дизайн-кода, благоустройства и организации торговых мест.