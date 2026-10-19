Более 50 тысяч посетителей и 1600 тонн продукции: в Астане прошла сельхозярмарка

17 и 18 октября в Астане прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей Северо-Казахстанской, Павлодарской и Улытауской областей. За два дня её посетили более 50 тысяч человек. На прилавки привезли свыше 1600 тонн продукции.

Около 300 тонн составили мясо и мясная продукция: говядина, конина, баранина, казы и другие товары. Также посетителям предлагали рыбу, молочную продукцию, домашние сыры, сливочное масло, мёд, подсолнечное масло и колбасы.

Особым спросом пользовались кумыс из Баянаула и Жанаарки, а также солёный курт из Улытауской области.

Покупатели также активно приобретали овощи и фрукты: картофель, морковь, лук, яблоки, груши, виноград, цитрусовые, арбузы и дыни. По словам посетителей, цены на многие товары были ниже рыночных.

«Вчера я продал 65 килограммов масла, а сегодня буквально за два часа — около 15 килограммов. Мы каждый год привозим свою продукцию в столицу. Люди пробуют, им нравится, и они охотно покупают», — рассказал предприниматель из Павлодарской области.

Помимо продуктов питания, на ярмарке представили изделия ручной работы, в том числе домбры с национальными орнаментами. Для гостей также организовали концертную программу.

Ярмарка позволила жителям столицы приобрести отечественную продукцию по доступным ценам, а региональным производителям — представить свои товары широкой аудитории.