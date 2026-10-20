Более 60% договоров с частным бизнесом в Казахстане приходится на образование

Более 60% всех договоров государственно-частного партнёрства в Казахстане приходится на образование. По состоянию на 1 октября 2026 года в этой сфере заключён 881 договор.

Частные инвесторы участвуют в проектах, связанных со строительством и развитием школ, детских садов и студенческих общежитий. Сотрудничество охватывает школьные столовые, спортивные площадки и котельные, от которых зависит отопление учебных заведений.

В каких регионах больше всего проектов

Больше всего договоров в сфере образования заключили в Туркестанской области. Здесь их насчитывается 244.

На втором месте Восточно-Казахстанская область со 114 договорами. Далее идут область Абай, где заключено 80 договоров, и Атырауская область с 79 договорами.

Девять школ за 58,7 млрд теңге

Один из примеров государственно-частного партнёрства связан со школами BINOM. В Астане и Атырауской области построили девять таких школ, рассчитанных на 36 тысяч ученических мест.

Общий объём инвестиций составил 58,7 млрд теңге. Ещё одну школу BINOM сейчас строят в Атырау.

Председатель правления Казахстанского центра государственно-частного партнёрства Руслан Хамбаров отметил, что подобные проекты должны отвечать реальным потребностям регионов.

«Сегодня механизм ГЧП применяется в самых разных сферах, от образования и здравоохранения до энергетики и инфраструктуры. При этом проекты должны основываться на реальных потребностях регионов и приносить конкретную пользу населению», - отметил он.

Сколько договоров расторгли в Казахстане

Всего с 2008 года в Казахстане заключили 1443 договора государственно-частного партнёрства и концессии.

Из них 788 проектов находятся на стадии реализации, 499 уже завершены. Ещё 156 договоров расторгнуты.

Получается, прекращено действие примерно каждого девятого договора. Причины расторжения и суммы по этим проектам в сообщении центра не приводятся.