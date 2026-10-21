Более 60 тысяч казахстанцев участвуют в экологическом волонтёрстве

В 2025 году в экологическом волонтёрстве участвовали более 60 тысяч казахстанцев. Годом ранее таких участников было свыше 40 тысяч, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Волонтёры высаживают деревья, убирают мусор и участвуют в проектах по восстановлению природных территорий.

Посадка деревьев и уборка берегов

В рамках акции «Жас ағаш» более 10 тысяч волонтёров и представителей бизнеса высадили свыше 300 тысяч деревьев. Посадки прошли на территориях пяти национальных парков и заповедников.

К международной акции World Cleanup Day присоединились более четырёх тысяч человек. Они провели уборку на 22 участках.

Ещё более двух тысяч волонтёров из Казахстана и Азербайджана участвовали в Caspian Sea Action Week 2026 – неделе экологических мероприятий на Каспии. Они очистили три прибрежные территории и собрали свыше трёх тонн мусора.

В Кызылординской области сейчас проходит международная волонтёрская неделя GREEN ARAL. В ней участвуют 100 добровольцев из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Инициатива направлена на восстановление экосистемы Приаралья.

Экологические задания и обучение

Эко-челлендж «10 жасыл күн» объединил более двух тысяч человек, которые выполнили десять экологических заданий. В рамках другого проекта – «Эко бақылау» – состоялось более 50 выездов для наблюдения за экологической обстановкой.

С 2025 года при поддержке министерства реализуется грантовый проект «Green Steppe: Экоосознанность в каждом шаге». Он входит в республиканскую акцию «Таза Қазақстан».

На онлайн-встречах с экспертами побывали более 300 участников из всех регионов страны. Специальный образовательный курс прошли около тысячи экоактивистов. С начала 2026 года в мероприятиях проекта участвовали более двух тысяч волонтёров.

В этом году также планируют провести исследование «Эковолонтёрство в Казахстане – 2026». Его задача – изучить состояние экологического добровольчества и возможности его развития.

По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтёров в интересах устойчивого развития.