Более 7,5 тысячи тонн продуктов привезли на ярмарки «Дала дәмі» в Казахстане

В Казахстане на сельскохозяйственных ярмарках «Дала дәмі» представили более 7,5 тысячи тонн продукции. Из них свыше 3 тысяч тонн привезли в Астану, где 24 и 25 октября на ипподроме «Қазанат» прошла ярмарка с участием производителей Карагандинской и Костанайской областей.

В столице свою продукцию представили более 140 сельхозпроизводителей и предприятий. Покупатели смогли приобрести продукты напрямую у производителей, без лишних посредников. Межрегиональные ярмарки в Астане проводят с 19 сентября. За это время в них участвовали фермеры из Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и области Ұлытау.

Ярмарки «Дала дәмі» организуют для поддержки отечественных производителей, расширения рынков сбыта и обеспечения населения доступными продуктами питания.