Более полумиллиарда переплатили за спецтехнику в Актобе

В Актобе при закупке специальной техники для благоустройства города допустили переплату более 556 млн теңге. Нарушение выявила прокуратура, после чего деньги полностью вернули в бюджет.

Как сообщили в прокуратуре Актюбинской области, проверка касалась соблюдения законодательства о государственных закупках.

Выяснилось, что лизинговая компания при исполнении договора на приобретение спецтехники допустила излишнюю оплату за счет бюджетных средств.

Подрядчики не выполнили обязательства

Прокуроры выявили и другие нарушения при реализации городских инфраструктурных проектов.

Некоторые подрядчики не выполнили условия заключенных договоров. Но заказчики не приняли мер, чтобы взыскать с них суммы обеспечения договоров и перечисленные авансы.

После вмешательства прокуратуры в пользу государства взыскали в общей сложности более 1,3 млрд теңге, включая возвращенную переплату за спецтехнику.

Должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Всего за девять месяцев 2026 года прокуратура Актюбинской области добилась взыскания в бюджет 10,1 млрд теңге.