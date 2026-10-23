Более полумиллиарда переплатили за спецтехнику в Актобе
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В Актобе при закупке специальной техники для благоустройства города допустили переплату более 556 млн теңге. Нарушение выявила прокуратура, после чего деньги полностью вернули в бюджет.
Как сообщили в прокуратуре Актюбинской области, проверка касалась соблюдения законодательства о государственных закупках.
Выяснилось, что лизинговая компания при исполнении договора на приобретение спецтехники допустила излишнюю оплату за счет бюджетных средств.
Подрядчики не выполнили обязательства
Прокуроры выявили и другие нарушения при реализации городских инфраструктурных проектов.
Некоторые подрядчики не выполнили условия заключенных договоров. Но заказчики не приняли мер, чтобы взыскать с них суммы обеспечения договоров и перечисленные авансы.
После вмешательства прокуратуры в пользу государства взыскали в общей сложности более 1,3 млрд теңге, включая возвращенную переплату за спецтехнику.
Должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Всего за девять месяцев 2026 года прокуратура Актюбинской области добилась взыскания в бюджет 10,1 млрд теңге.
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