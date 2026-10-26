Экзитполы: в Болгарии лидирует действующий президент

В Болгарии действующий президент Илиана Йотова набирает 35–36,5% голосов на выборах, согласно первым данным трёх экзитполов. Её главный соперник, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, получает 32,2–32,5%. Второй тур ожидается 1 ноября. В президентской гонке участвуют 27 кандидатов.

Главными темами предвыборной кампании стали война в Украине, безопасность в Чёрном море и рост цен на энергоносители. Йотова выступает за диалог с Москвой и против военной помощи Украине. Гюров, напротив, поддерживает Киев. В последние недели после атак беспилотников на торговые суда в Чёрном море различия в позициях кандидатов по украинскому вопросу стали ещё заметнее.

На этом фоне рейтинги Йотовой снизились, а Гюров привлёк избирателей, недовольных осторожной реакцией властей на удары дронов. Атаки также усилили опасения по поводу безопасности страны. Болгарские власти обратились к партнёрам за помощью в укреплении морской безопасности.

Ещё одной важной темой кампании стали инфляция и рост цен, осложняющие положение домохозяйств. По предварительным оценкам до голосования, Йотова могла получить 41–47% голосов, а Гюров — 28–31%. Однако первые данные экзитполов показали более близкие результаты. Окончательные итоги первого тура определят, кто продолжит борьбу за пост президента 1 ноября.