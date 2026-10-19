Больше 20 000 деревьев и миллион цветов: в Костанае приживаемость выросла, проблемы остались

В Костанае началась осенняя высадка деревьев. До конца октября в городе планируют высадить более 800 саженцев хвойных пород.

Новые посадки сразу вызвали вопросы у части горожан и экологов. Деревья высаживают вдоль крупных улиц и проспектов с интенсивным автомобильным движением.

Несколько лет назад в Костанае уже массово высаживали привезенные из Башкирии сосны. Часть из них не прижилась. Экологи считают, что хвойные породы особенно уязвимы вдоль загруженных дорог. Власти, в свою очередь, уверяют, что учли прежний опыт и изменили требования к подрядчикам и уходу за растениями.

Как это сказалось на городском озеленении и какие проблемы остаются нерешенными?

Хвойные снова высаживают вдоль дорог

По данным отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, за последние три года в городе высадили более 21 тысячи деревьев и кустарников, а также свыше миллиона цветов.

Самая масштабная кампания прошла в 2023 году. Тогда на озеленение из городского бюджета направили почти 600 млн тенге.

За эти деньги закупили и высадили более 1600 сосен из Башкирии, 255 пирамидальных тополей и свыше 75 тысяч саженцев кизильника. Кроме того, газоны засеяли на площади более 22 тысяч квадратных метров.

Практически все сосны разместили вдоль крупных магистральных улиц. Часть деревьев не прижилась.

Все погибшие сосны будут заменены на новые за счет средств подрядчика. Естественная выбраковка допускается на уровне 10%, – комментировал ситуацию руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр Сабитов.

Экологи тогда критиковали решение высаживать хвойные деревья вдоль дорог. В этом году дискуссия повторилась после новых посадок. В социальных сетях жители спрашивали, почему сосны и ели вновь появляются возле участков с интенсивным автомобильным движением.

Сажать хвойные деревья вдоль трасс с активным движением не рекомендуется. Они поглощают выхлопные газы, но, в отличие от тополей, у которых идет естественная детоксикация за счет сброса листьев, хвойные погибают сами, – говорит местный биолог Андрей Андрющенко.

Другие костанайские экологи также отмечали, что хвойные породы чувствительны к загрязнению воздуха и дорожной пыли. Летом дополнительную нагрузку создают высокая температура и отраженное от асфальта тепло. Зимой растения могут страдать от противогололедных смесей и соли. Все это, по мнению специалистов, снижает устойчивость саженцев.

Аскар Кенжетаев

Экологи говорят о рисках, подрядчики приводят свои данные

По словам руководителя ТОО «Центр-Сад» Станислава Желтова, в этом году компания высадила несколько сотен сибирских елей. Они появились, в частности, вдоль проспекта Аль-Фараби, улиц Тауелсиздик и Баймагамбетова.

Места для посадки нам определяет заказчик – отдел ЖКХ, мы только высаживаем. Я тоже слышал версию экологов о том, что хвойные породы лучше не сажать вдоль трасс. Но по своему опыту скажу, что это больше касается сосен. Весной деревья получают солнечный ожог, и хвоя резко желтеет, – рассказал Желтов.

По его словам, сосна более требовательна к условиям. Поэтому подрядчик рекомендовал городским властям отказаться от ее массовой посадки вдоль загруженных улиц.

В этом году акцент сделали на елях.

В этом году решили высадить ели, у них разветвленный ствол, более короткая хвоя. Ель менее капризна в уходе. Сажаем с хорошим комом земли саженцы высотой 3,5 метра, – говорит руководитель ТОО.

Сибирские ели закупили в России, затем доставили в Костанай.

Экологи при этом считают, что длительная транспортировка тоже может ослаблять растения. По их мнению, возле дорог лучше использовать породы, более устойчивые к городским условиям.

Подрядчик приводит другие показатели.

Экологи, возможно, в чем-то правы. Но за последние три года, когда мы активно занимаемся высадкой деревьев, погибло всего 3% саженцев. Сейчас мы восстанавливаем их за свой счет. Техническая документация разработана так, что нам невыгодно, чтобы деревья погибали, – отметил Желтов.

В отделе ЖКХ подтвердили, что с 2023 года изменились условия государственных закупок. Теперь заниматься высадкой должны специализированные организации. Подрядчики отвечают не только за посадку, но и за последующий уход и приживаемость.

Если дерево погибает в пределах гарантийных обязательств, заменить его подрядчик должен за свой счет.

Ранее в конкурсах по озеленению могли участвовать компании, которые одновременно занимались уборкой снега или улиц. Теперь подход изменили.

В Костанае экспериментируют с мавританскими газонами

В этом году в городе попробовали еще один вариант озеленения – мавританские газоны.

В качестве пилотного проекта ТОО «Центр-Сад» засеяло смесь полевых цветов.

Это зеленый ковер из смеси полевых цветов – васильков, ромашек, колокольчиков высотой около 30 сантиметров. Такие газоны интересно смотрятся и неприхотливы в уходе, поэтому мы активно их советуем, – рассказал Станислав Желтов.

Первый опыт в микрорайоне Кунай оказался не таким, как рассчитывали подрядчики.

После посева такому газону требуется интенсивный полив. Однако автоматической системы орошения в микрорайоне нет. Воду берут из одной скважины, которой пользуется весь Кунай.

В результате воды едва хватало для деревьев, а газон не сформировался в запланированном виде.

Аскар Кенжетаев

Несмотря на это, в компании считают, что мавританские газоны можно использовать и дальше.

Всего в этом году в Костанае появилось более 30 тысяч квадратных метров новых газонов. Большинство расположено в скверах и крупных парках.

Летом их регулярно поливали. По словам подрядчиков, благодаря этому растения удалось сохранить и во время сильной жары.

В этом году было очень жаркое лето и агрессивное солнце. Наши деревья просто выживали, не говоря уже о развитии. И хорошо, что нам удалось сохранить то, что было высажено в последние несколько лет, – отметил Желтов.

При этом специалист считает, что город должен и дальше расширять автоматические системы полива.

Аскар Кенжетаев

Автоматический полив начали активно развивать три года назад

Полив остается одним из главных вопросов городского озеленения.

Жаркое лето создает серьезную нагрузку на молодые деревья, цветы и газоны. Особенно сложно растениям переживать продолжительные периоды высокой температуры.

Поэтому последние три года в крупных парках и скверах Костаная устанавливают автоматические системы полива. Раньше растения в основном поливали с помощью привозной воды. Это требовало больше времени и расходов.

Первую крупную автоматическую систему установили в парке «25 лет Независимости» на улице Гашека.

Сам парк появился около десяти лет назад. Однако растения там долгое время плохо приживались. Одна из причин – особенности рельефа: территория расположена под уклоном, поэтому вода быстро стекала. Ситуацию осложняли ветры и песчаная почва, которая быстро высыхает.

Аскар Кенжетаев

В 2023 году Костанай посетили специалисты Ботанического сада Алматы. Они подготовили рекомендации по озеленению и уходу за растениями.

После этого власти решили изменить не только подход к государственным закупкам, но и систему полива.

На благоустройство этого парка в 2023 году выделили 105 млн тенге. Из них примерно 70 млн тенге направили на установку системы полива, остальное – на устройство газонов и высадку деревьев, – сообщили в отделе ЖКХ.

К прошлому году монтаж системы завершили. Она охватила более 60 тысяч квадратных метров.

Система включает 1600 форсунок.

Благодаря этому за два года работы системы площадь зеленых газонов удалось увеличить до 18 тысяч квадратных метров, – рассказал руководитель ТОО «Жана Омир 2012» Аслан Дабылов.

Системы полива появились в Центральном сквере и парке Победы

Автоматическую систему полива в Центральном сквере начали устанавливать в 2023 году. Сейчас она охватывает более 40 тысяч квадратных метров.

В этом году подобную систему завершили и в парке Победы.

Проект реализовывали два года. В прошлом году удалось выполнить около четверти запланированных работ, остальные завершили в нынешнем.

Аскар Кенжетаев

По данным подрядчиков, общая протяженность труб и элементов системы составляет около 17 километров. Парк разделили на 25 секторов, каждый из которых можно поливать отдельно.

Установлено около 2500 роторных распылителей. Производительность системы достигает 30 кубометров воды в час.

Управлять поливом можно дистанционно, меняя его интенсивность.

Система полива в парке Победы будет отличаться от других. Струи воды здесь достигают высоты 15 метров, а не 10 метров, как, например, в Центральном сквере. Это позволяет увеличить площадь полива, – сообщили в подрядной организации.

Аскар Кенжетаев

Триатлон-парк: систему полива запустили позже запланированного

Одним из проблемных объектов остается триатлон-парк.

В этом году там высадили более 300 деревьев.

Несколько лет назад на территории парка незаконно вырубили более 10 тысяч деревьев. Подрядчику предписали провести компенсационную посадку в десятикратном размере.

Однако полноценной системы полива на территории не было. Власти посчитали, что массовая высадка без возможности регулярного орошения не даст необходимого результата.

Вместо этого подрядчик оборудовал рокарий возле одного из транспортных колец. Полноценную компенсационную посадку тогда не провели.

Автоматическую систему полива стоимостью более 300 млн тенге планировали запустить еще в прошлом году. Однако работы затянулись.

Подрядчик нас подвел, будем как-то решать этот вопрос, – комментировал ситуацию летом аким Костаная Марат Жундубаев.

В течение лета деревья в триатлон-парке поливали из цистерн. Полностью смонтировать и запустить автоматическую систему удалось только в сентябре.

Аскар Кенжетаев

В ТОО «Golden City DS», которое занималось монтажом, объяснили задержку изменением проектного решения.

Изначально предусматривалась капельная система, однако позднее власти решили заменить ее на разбрызгивающую.

По словам специалистов компании, капельный полив позволяет подавать воду непосредственно к растению и дольше сохранять влагу в почве.

При использовании разбрызгивающей системы важно выбирать время полива. В жаркие часы вода на листьях может усиливать воздействие солнечного света, поэтому поливать растения рекомендуют утром или вечером.

Что изменилось за три года

За последние три года Костанай заметно изменил подход к озеленению.

В городе пересмотрели условия государственных закупок, усилили ответственность подрядчиков за приживаемость растений и начали устанавливать автоматические системы полива в крупных парках и скверах.

При этом остаются вопросы к выбору пород и мест посадки, обеспеченности водой отдельных районов и срокам запуска инфраструктуры.

Часть новых систем полива начала полноценно работать только недавно. Поэтому оценить их влияние на состояние зеленых насаждений можно будет после нескольких сезонов эксплуатации.

Следующей важной проверкой станет весна, когда станет понятно, как новые посадки и системы полива пережили зиму.