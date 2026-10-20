Более 150 мёртвых рыб обнаружили на берегу Каспия в Мангистау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На побережье Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили 173 погибшие рыбы осетровых видов. Причины их гибели пока неизвестны. Мёртвую рыбу нашли во время мониторинга побережья в Каракиянском районе. В обследовании участвовали сотрудники рыбоохранной инспекции, полиции и департамента экологии Мангистауской области. Экологи отобрали пробы морской воды, чтобы установить возможные причины гибели рыбы.
В связи с выявленным фактом специалистами департамента экологии по Мангистауской области произведён отбор проб морской воды. О результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно, — сообщили в ведомстве.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это не первый случай гибели морских обитателей на побережье Мангистауской области за последнее время. Ранее западнее села Баутино в Тупкараганском районе обнаружили 15 погибших каспийских тюленей. Все туши находились в разной степени разложения. Причины гибели животных в обоих случаях требуют выяснения.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане
- Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея
- Строительство дополнительного выезда на Самарское шоссе завершается в ВКО
- Какие пособия будут зависеть от доходов семьи с 2027 года
- В Астане изменили схемы движения 12 автобусных маршрутов