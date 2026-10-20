Более 150 мёртвых рыб обнаружили на берегу Каспия в Мангистау

На побережье Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили 173 погибшие рыбы осетровых видов. Причины их гибели пока неизвестны. Мёртвую рыбу нашли во время мониторинга побережья в Каракиянском районе. В обследовании участвовали сотрудники рыбоохранной инспекции, полиции и департамента экологии Мангистауской области. Экологи отобрали пробы морской воды, чтобы установить возможные причины гибели рыбы.

В связи с выявленным фактом специалистами департамента экологии по Мангистауской области произведён отбор проб морской воды. О результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно, — сообщили в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маңғыстау Облысы Экология Департаменті (@mangystau_ecology_department)

Это не первый случай гибели морских обитателей на побережье Мангистауской области за последнее время. Ранее западнее села Баутино в Тупкараганском районе обнаружили 15 погибших каспийских тюленей. Все туши находились в разной степени разложения. Причины гибели животных в обоих случаях требуют выяснения.