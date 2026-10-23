Большой политический шаг для государства – Президент высказался о проведённых реформах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабных изменениях в системе государственной власти. В выступлении ко Дню Республики он отметил, что конституционные преобразования привели к обновлению государственных институтов, формированию однопалатного Курултая и учреждению должности Вице-Президента, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства назвал проведённые реформы важным политическим шагом, особенно с учётом сложной международной обстановки.

По словам Президента, принятие Основного закона стало отправной точкой нового этапа преобразований, затронувших структуру и принципы работы государственной власти.

«Основной закон дал старт новому этапу кардинальных преобразований, в результате которых полностью обновлена система государственной власти. Сформирован однопалатный Курултай. Таким образом, мы на практике реализовали концепцию «Сильный Президент – влиятельный Парламент, то есть Курултай – подотчетное Правительство». Была учреждена должность Вице-Президента. Внесены необходимые изменения в структуру Совета Безопасности. Свою работу начал высший консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі».

В своём выступлении Токаев выделил сразу несколько ключевых изменений: переход к однопалатному парламенту, появление института Вице-Президента, преобразования в Совете Безопасности и начало работы нового консультативного органа.

При этом Президент связал реформы с концепцией распределения ответственности между главой государства, Парламентом и Правительством.

Волонтёрское движение получило конституционный статус

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на роли добровольцев в жизни страны.

По его словам, Казахстан вошёл в число немногих государств, где волонтёрское движение получило закрепление на конституционном уровне.

Глава государства также обратил внимание на условия, в которых проводились преобразования.

«Наше государство стало одним из немногих в мире, где добровольческое, или волонтерское, движение обрело конституционный статус. Как известно, в современном мире не было подобных масштабных изменений в системе власти в столь сложных, нестабильных, непредсказуемых и неопределенных условиях. Для нашего государства это большой политический шаг вперед».

Президент подчеркнул, что реформирование системы власти проходило в период глобальной нестабильности и неопределённости.

В целом в этой части выступления глава государства представил конституционные изменения как основу нового этапа политического развития Казахстана, в котором важное место отводится обновлённым государственным институтам и общественному участию.