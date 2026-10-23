Британия возобновила производство крупнокалиберного оружия после 20-летнего перерыва

Великобритания впервые за 20 лет возобновила производство крупнокалиберного вооружения. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Производство пушечных стволов для танков запустили на предприятии Rheinmetall UK в городе Телфорд. Компания является дочерней структурой немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Завод будет выпускать стволы и детали для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в том числе для артиллерийских установок RCH 155 и перспективных артиллерийских платформ.

В церемонии запуска производственного цеха приняли участие министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и начальник Генерального штаба Роли Уокер.

По заявлению британского правительства, возобновление производства стало частью плана по ускоренному укреплению обороноспособности страны на фоне растущих угроз безопасности.

Стритинг отметил, что проект позволит вернуть производство крупнокалиберного оружия на территорию Великобритании и создать 100 квалифицированных рабочих мест. По его словам, развитие оборонной промышленности должно способствовать и экономическому росту страны.