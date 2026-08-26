Британская авиакомпания объявила о наборе бортпроводников старше 50 лет

Британский лоукостер easyJet в сентябре откроет набор на несколько сотен вакансий бортпроводников в Великобритании. Авиакомпания специально рассчитывает привлечь людей старше 50 лет, в том числе тех, кто хочет сменить профессию, вернуться на работу после долгого перерыва или выйти из пенсии. С 2022 года число сотрудников бортовых экипажей старше 50 лет в easyJet выросло на 127%.

Сейчас они составляют около 12% из примерно 8 тысяч бортпроводников компании. Число сотрудников старше 60 лет за это время выросло почти в четыре раза. В easyJet считают, что возрастные сотрудники привносят в работу профессиональные навыки и жизненный опыт.

Одна из новых сотрудниц, 58-летняя Франческа Хикс, вернулась к работе бортпроводницей после многолетнего перерыва. За последние полтора года она выполнила более 250 рейсов.