Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров прокомментировал заявление главного тренера сборной Казахстана Али Алиева об отставке, передает BAQ.KZ.

"В целом он свою задачу выполнил в части омоложения коллектива. Средний возраст команды 25-26 лет. Но все-таки результаты оставляют желать лучшего. Поэтому по приезду будем принимать кадровые решения. Я буду принимать решения по его приезду уже. Будем разговаривать", - сказал Омаров в кулуарах Правительства.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил о своей отставке после поражения команды от Бельгии со счётом 0:6 в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Под руководством Алиева Казахстан провёл пять матчей в отборе и набрал лишь три очка. Команда проиграла Бельгии (0:6), Уэльсу (1:3, 0:1) и Северной Македонии (0:1). Единственная победа была одержана над Лихтенштейном (2:0). Отставка Алиева стала ожидаемым итогом неудачного старта казахстанской сборной в квалификации ЧМ-2026.