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  • Бурдж-Халифа в Дубае подсветили цветами флага Казахстана ко Дню Республики

Бурдж-Халифа в Дубае подсветили цветами флага Казахстана ко Дню Республики

Праздничная иллюминация стала символическим поздравлением казахстанцев с национальным праздником.

26 Октября 2026, 21:29
АВТОР
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МИД РК 26 Октября 2026, 21:29
26 Октября 2026, 21:29
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Фото: МИД РК

Самое высокое здание мира — небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае — подсветили цветами государственного флага Казахстана в честь Дня Республики. Праздничная иллюминация стала символическим поздравлением казахстанцев с национальным праздником.

Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты развивают сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Две страны взаимодействуют в рамках двусторонних отношений, а также международных организаций.

Подсветка одного из самых узнаваемых зданий мира цветами казахстанского флага стала ярким жестом внимания к национальному празднику и символом дружественных связей между странами.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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