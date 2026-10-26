Бурдж-Халифа в Дубае подсветили цветами флага Казахстана ко Дню Республики
Праздничная иллюминация стала символическим поздравлением казахстанцев с национальным праздником.
26 Октября 2026, 21:29
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26 Октября 2026, 21:2926 Октября 2026, 21:29
182Фото: МИД РК
Самое высокое здание мира — небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае — подсветили цветами государственного флага Казахстана в честь Дня Республики. Праздничная иллюминация стала символическим поздравлением казахстанцев с национальным праздником.
Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты развивают сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Две страны взаимодействуют в рамках двусторонних отношений, а также международных организаций.
Подсветка одного из самых узнаваемых зданий мира цветами казахстанского флага стала ярким жестом внимания к национальному празднику и символом дружественных связей между странами.
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