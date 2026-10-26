Бурдж-Халифа в Дубае подсветили цветами флага Казахстана ко Дню Республики

Самое высокое здание мира — небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае — подсветили цветами государственного флага Казахстана в честь Дня Республики. Праздничная иллюминация стала символическим поздравлением казахстанцев с национальным праздником.

Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты развивают сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Две страны взаимодействуют в рамках двусторонних отношений, а также международных организаций.

Подсветка одного из самых узнаваемых зданий мира цветами казахстанского флага стала ярким жестом внимания к национальному празднику и символом дружественных связей между странами.