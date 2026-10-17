Мужчина провалился в трёхметровую траншею в Астане

17 Октября 2026, 22:13
АВТОР
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МЧС РК 17 Октября 2026, 22:13
17 Октября 2026, 22:13
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Фото: МЧС РК

В Астане спасатели МЧС извлекли человека, упавшего в траншею глубиной около трёх метров. Пострадавшего передали медикам скорой помощи. Инцидент произошёл в районе Байконыр на шоссе Северный обход.

Сообщение о происшествии спасателям поступило от службы 103. Для извлечения мужчины использовали экскаватор и носилки. После спасательной операции пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

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