Мужчина провалился в трёхметровую траншею в Астане

В Астане спасатели МЧС извлекли человека, упавшего в траншею глубиной около трёх метров. Пострадавшего передали медикам скорой помощи. Инцидент произошёл в районе Байконыр на шоссе Северный обход.

Сообщение о происшествии спасателям поступило от службы 103. Для извлечения мужчины использовали экскаватор и носилки. После спасательной операции пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.