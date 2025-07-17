Организаторы и представители Федерации велоспорта по области Абай выступили с обращением к акиму региона Берику Уали, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Semey Ainasy. По словам активистов, за день до старта чемпионата Казахстана по маунтинбайку в Семее трасса для заездов остаётся заваленной мусором. Соревнования должны пройти с 17 по 20 июля в районе посёлков Восход и Водный и собрать участников со всей страны.

Авторы обращения говорят, что несмотря на помощь волонтёров и коммунальных служб, подготовка к чемпионату далека от завершения. Трасса усеяна стеклом, костями животных и бытовыми отходами, что делает её небезопасной для тренировок и заездов. А открытие — уже завтра.

Мы готовим олимпийский объект. Половину убрали, но закончить никак не можем. Сегодня приходили волонтеры – мешки с мусором собрали, их очень много. Прислали КАМАЗ, он уже полностью загружен, только пять мешков удалось закинуть. Погрузчиков нет. Один был – уехал заправляться. КАМАЗы простаивают. Время уходит, а мы не можем стартовать. Нам нужна помощь, — заявили представители федерации.





Организаторы отмечают, что на помощь пришли несколько жителей посёлка и сотрудники "Зеленстроя", которые, несмотря на то, что уборка таких территорий не входит в их обязанности, вывезли один полный КАМАЗ мусора. Однако этого оказалось недостаточно — ситуация остаётся критической.

Мы своими силами уже не справляемся. Здесь были представители ЖКХ, центра проведения мероприятий — все видят, в каком состоянии трасса. Времени почти не осталось. Нам нужно срочно принять меры, чтобы не было стыдно за область, — говорится в обращении.

Общественники и местные жители подчёркивают: стихийные свалки — проблема, накопившаяся в Семее за годы. Чемпионат лишь сделал её видимой. Жители посёлков не раз обращались к властям с просьбами о комплексной очистке территорий, однако реальные изменения происходят только накануне крупных мероприятий. Местные активисты уверены: уборку следовало начать задолго до приезда спортсменов.