Через четыре населённых пункта обновили трассу в Акмолинской области

В Акмолинской области завершили ремонт 65-километрового участка трассы «Макинск – Аксу – Торгай». Дорогу, которая проходит через несколько населённых пунктов, уже открыли для движения транспорта, передаёт BAQ.KZ.

Работы провели на участке с 175-го по 240-й километр автомобильной дороги республиканского значения. Он охватывает населённые пункты Торгай, Бестогай, Байсары и Силеты.

Дорожники не ограничились обновлением верхнего слоя асфальта. Сначала они выполнили ресайклирование – переработали существующее дорожное покрытие, чтобы укрепить основание. После этого уложили два новых слоя асфальтобетона.

Особое внимание уделили участкам, которые могут затапливаться весной. Здесь отремонтировали три водопропускные трубы. Они предназначены для отвода воды и снижения риска её перелива через проезжую часть во время паводков.

Кроме того, вдоль обновлённой дороги установили 169 новых дорожных знаков и нанесли разметку.

В ремонте участвовали 80 специалистов, которые использовали 52 единицы дорожно-строительной техники.

Обновлённый участок должен сделать поездки между населёнными пунктами более комфортными и безопасными, а ремонт водопропускных сооружений – снизить риск повреждения дороги во время весеннего половодья.