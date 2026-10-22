Через форточку – за оружием: житель Костанайской области получил четыре года
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В Костанайской области мужчина проник ночью в чужой дом через открытую форточку и похитил охотничье оружие, патроны и снаряжение на сумму более миллиона тенге. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы. При этом выяснилось, что преступление для него было не первым, передаёт BAQ.KZ.
Кража произошла 14 августа 2026 года в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина.
Как установил суд, мужчина воспользовался открытой форточкой, забрался в жилой дом и начал собирать чужие вещи.
Его добычей стали охотничий карабин «Вепрь-308-Супер», оптический прицел, ствол от ружья и патроны. Вместе с ними он прихватил два охотничьих ножа, рюкзак, жилет с патронташами, подсумок для патронов и чехол от ружья.
Общий ущерб владельцу имущества составил 1 миллион 157 тысяч тенге.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассмотрели в сокращённом порядке.
Прокурор просил назначить ему шесть лет лишения свободы. Однако суд учёл признание вины, раскаяние и помощь в раскрытии преступления.
В то же время выяснилось, что подсудимый ранее уже совершал преступления. Суд признал в его действиях опасный рецидив.
В итоге мужчину признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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