В Казахстане официально зарегистрированы почти 40 тысяч человек с диагнозом "шизофрения". Однако специалисты уверены: реальное число пациентов значительно выше, поскольку из-за страха и общественного давления многие не обращаются за помощью годами, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на astanatv.kz.

Вопросы ранней диагностики, качества лечения и разрушения мифов обсуждались в Астане на круглом столе, приуроченном ко Всемирному дню осведомлённости о шизофрении. Инициатором выступила компания "Гедеон Рихтер Казахстан", объединившая врачей, представителей фармацевтических организаций и депутатов.

"Мировая практика показывает, что 25% случаев шизофрении можно диагностировать своевременно. Это позволяет сохранить здоровье пациента. Но у нас люди зачастую обращаются спустя 10–15 лет после первых симптомов", — отметила Алтынай Ескалиева, гендиректор Республиканского центра психического здоровья.

По её словам, психические расстройства поддаются лечению, но требуют ответственности не только от системы здравоохранения, но и от самих семей пациентов. Открытый подход, наблюдение и поддержка играют ключевую роль в адаптации человека с диагнозом.

Одной из главных проблем эксперты назвали стигматизацию. Согласно проведённому опросу, 45% казахстанцев считают людей с шизофренией потенциально опасными, а более 25% полагают, что их нужно изолировать. Это свидетельствует о низком уровне информированности и необходимости широкой просветительской работы.

"Мы реализуем проекты не только для врачей, но и для общества. Нужно говорить об этих проблемах открыто — и на казахском, и на русском, и через разные форматы", — отметил Павел Хегай, директор "Гедеон Рихтер Казахстан".

Сегодня в Казахстане работают 20 региональных центров, где пациенты могут получить квалифицированную психиатрическую помощь. Но без изменения общественного отношения, считают эксперты, ни одна реформа в сфере психического здоровья не даст устойчивого результата.

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