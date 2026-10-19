Число жертв наводнений в Турции увеличилось до шести

Число погибших в результате наводнений и паводков в турецких городах Стамбул и Коджаэли возросло до шести.

По данным телеканала TRT Haber, в воскресенье после более чем 13 часов поисков спасатели обнаружили тело одного из пропавших без вести. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Среди жертв наводнений есть гражданин Туркменистана. Поиски других пропавших продолжаются.

Проливные дожди, прошедшие в нескольких городах Турции, привели к серьёзным последствиям.