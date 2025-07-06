ЧП на шахте в Улытауской области: есть погибший
Рабочий погиб на шахте Qarmet в Улытауской области.
Сегодня, 20:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
73
Инспекция труда Улытауской области сообщила, что созданная комиссия начала проверочные работы по расследованию инцидента на месте ЧП, передает BAQ.kz.
"Фактическая информация будет после завершения проверки", – говорится в сообщении.
Представители ТОО "Оркен" также прокомментировали ситуацию, подтвердив гибель работника.
"3 июля в представительстве "Оркен Атасу" ТОО "Оркен" работник, по предварительной информации, почувствовав себя плохо, упал с высоты. К сожалению, он скончался", – сообщили на предприятии.
Компания выразила соболезнования и пообещала оказать поддержку семье погибшего сотрудника.