Инспекция труда Улытауской области сообщила, что созданная комиссия начала проверочные работы по расследованию инцидента на месте ЧП, передает BAQ.kz.

"Фактическая информация будет после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Представители ТОО "Оркен" также прокомментировали ситуацию, подтвердив гибель работника.

"3 июля в представительстве "Оркен Атасу" ТОО "Оркен" работник, по предварительной информации, почувствовав себя плохо, упал с высоты. К сожалению, он скончался", – сообщили на предприятии.

Компания выразила соболезнования и пообещала оказать поддержку семье погибшего сотрудника.