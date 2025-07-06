  • 6 Июля, 21:01
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ЧП на шахте в Улытауской области: есть погибший

Рабочий погиб на шахте Qarmet в Улытауской области.

Сегодня, 20:42
АВТОР
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ЧП на шахте в Улытауской области: есть погибший Сегодня, 20:42
Сегодня, 20:42
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Инспекция труда Улытауской области сообщила, что созданная комиссия начала проверочные работы по расследованию инцидента на месте ЧП, передает BAQ.kz.

"Фактическая информация будет после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Представители ТОО "Оркен" также прокомментировали ситуацию, подтвердив гибель работника.

"3 июля в представительстве "Оркен Атасу" ТОО "Оркен" работник, по предварительной информации, почувствовав себя плохо, упал с высоты. К сожалению, он скончался", – сообщили на предприятии.

Компания выразила соболезнования и пообещала оказать поддержку семье погибшего сотрудника.

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