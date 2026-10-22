Что изменилось для семей в новой Конституции Казахстана

Кто решает, вступать ли человеку в брак? Равны ли права мужа и жены? Обязан ли родитель заботиться о ребёнке после развода? Эти вопросы затрагивает новая Конституция Казахстана. Но какие положения действительно появились впервые, а какие действовали и раньше? Разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Что изменилось в новой Конституции

Новая Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, вступила в силу 1 июля. Основные положения о браке и семье теперь закреплены в статье 30.

Однако государственная защита семьи существовала и раньше.

В статье 27 Конституции 1995 года уже говорилось, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Родители были обязаны заботиться о детях и воспитывать их, а совершеннолетние трудоспособные дети – помогать нетрудоспособным родителям.

Поэтому считать все эти положения новыми было бы неправильно.

Главное отличие новой Конституции – в ней появилось чёткое определение брака:

«Брак – добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом».

Таким образом, на конституционном уровне закреплены три условия: добровольное согласие, равенство супругов и государственная регистрация брака.

Сколько казахстанцев женятся и разводятся

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане зарегистрировали 115,9 тысячи браков и 45,7 тысячи разводов.

Средний возраст мужчин, впервые вступивших в брак, составил 27,9 года, женщин – 25,3 года.

При этом чаще всего разводились пары, прожившие вместе от одного до четырёх лет. На них пришлось 35% всех разводов.

Ещё 24% разводов зарегистрировали среди супругов, которые состояли в браке от пяти до девяти лет.

Можно ли заставить человека вступить в брак

Нет. Решение о создании семьи человек должен принимать самостоятельно.

Причём защита от принуждения к браку предусмотрена не только Конституцией, но и Уголовным кодексом.

В статье 125-1 УК РК установлена ответственность за принуждение к вступлению в брак с помощью угроз применения насилия, причинения вреда имуществу или шантажа.

Наказание зависит от обстоятельств дела и наступивших последствий.

Важно понимать, что эта статья появилась ещё в 2025 году. Поэтому уголовную ответственность за принуждение к браку нельзя считать нововведением Конституции 2026 года.

Имеют ли муж и жена одинаковые права

Да. Равенство супругов уже было предусмотрено семейным законодательством Казахстана.

В статье 2 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» закреплено, что муж и жена обладают равными правами, а семейные вопросы должны решаться по взаимному согласию.

Это означает, что решения, затрагивающие жизнь семьи, не должны приниматься исключительно одним супругом без учёта прав и интересов другого.

Новая Конституция закрепляет этот принцип на более высоком правовом уровне.

Что происходит с правами ребёнка после развода родителей

Развод родителей не отменяет их обязанностей перед ребёнком.

Согласно статье 68 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении детей.

Статья 60 закрепляет право ребёнка жить и воспитываться в семье, получать заботу родителей и рассчитывать на уважение своего достоинства.

А статья 61 предусматривает, что развод или раздельное проживание родителей не должны лишать ребёнка его прав.

В частности, ребёнок имеет право общаться с каждым из родителей.

Вопросы воспитания и образования также должны решаться с учётом интересов ребёнка и его мнения.

Иными словами, отношения между супругами могут закончиться, но ответственность матери и отца перед ребёнком сохраняется.

Какие социальные гарантии есть у семей

Защита семьи не ограничивается вопросами брака, развода и воспитания детей.

В новой Конституции также закреплены социальные права, которые важны для семей.

Статья 31 предусматривает социальное обеспечение по возрасту, состоянию здоровья, инвалидности, в случае потери кормильца и по другим основаниям, установленным законом.

Статья 32 закрепляет право на охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи в предусмотренных законом случаях.

Статья 33 гарантирует бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях.

При этом сама Конституция не устанавливает размеры пособий и социальных выплат. Конкретные суммы, условия назначения и порядок получения помощи определяются отдельными законами.

Куда обращаться, если нарушают права членов семьи

Если человек столкнулся с нарушением прав в семье или нуждается в помощи по вопросам защиты женщин и детей, он может обратиться в контакт-центр 111.

Звонки бесплатные, служба работает круглосуточно.

Специалисты консультируют на казахском и русском языках, оказывают информационную, организационную и психологическую помощь. При необходимости они связываются с соответствующими государственными органами.

Что в итоге действительно новое

Главное изменение в семейных положениях Конституции 2026 года – закрепление определения брака как добровольного и равноправного союза мужчины и женщины, зарегистрированного государством.

При этом защита семьи и детей, равенство супругов, ответственность родителей и обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях существовали в казахстанском законодательстве и раньше.

Поэтому значение новых положений – не только в их формулировках. Гораздо важнее, как эти гарантии будут работать в жизни: смогут ли люди свободно принимать решение о браке, будут ли защищены права детей после развода и насколько доступной окажется помощь семьям, которые в ней нуждаются.